Asesinaron a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Miguel Castellanos, quien se desempeñó como secretario de Gobierno de Cúcuta, Norte de Santander, fue asesinado. Según la información conocida sobre el caso, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del crimen.

Castellanos había ocupado ese cargo hasta enero de 2026, cuando presentó su renuncia para continuar con su carrera política. Su salida de la administración municipal estuvo relacionada con sus planes de seguir desarrollando su trayectoria en este ámbito.

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Tras el asesinato, las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y dar con el paradero de los responsables. Por el momento, no se han proporcionado más detalles sobre los móviles del homicidio.

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