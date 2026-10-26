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Hombre murió en ataque a bala en San Andresito Isla Bucaramanga: dos menores aprehendidos

El hecho generó momentos de temor entre las personas que se encontraban en San Andresito La Isla, uno de los concurridos sectores comerciales de Bucaramanga.

foto sicariato san andresito isla bucaramanga.jpg
Sicariato en el San Andresito Isla de Bucaramanga
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Momentos de pánico vivieron comerciantes, trabajadores y visitantes del centro comercial San Andresito La Isla, en Bucaramanga, tras un ataque sicarial ocurrido en la tarde de este lunes 26 de octubre, que dejó como saldo un hombre de 34 años muerto. Por estos hechos, la Policía aprehendió a dos adolescentes de 17 años, señalados de su presunta participación en el homicidio.

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De acuerdo con el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el crimen se registró hacia las 2:15 de la tarde, al interior de este establecimiento comercial, ubicado en el sur de la ciudad.

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Según el oficial, la reacción de las patrullas de la Policía Nacional permitió la aprehensión de los dos menores de edad. Durante el procedimiento, los uniformados también incautaron un revólver calibre .38 con seis cartuchos percutidos, elemento que será parte del material probatorio de la investigación.

La víctima registraba antecedentes en el sistema penal acusatorio por los delitos de hurto calificado, lesiones personales, fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e inasistencia alimentaria, según informó la Policía.

Los dos adolescentes quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar los móviles del homicidio.

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El hecho generó momentos de temor entre las personas que se encontraban en San Andresito La Isla, uno de los concurridos sectores comerciales de Bucaramanga, donde las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido.

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