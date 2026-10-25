Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil tras derrotar a Bolsonaro en las urnas

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó las elecciones de segunda vuelta con el 51,75 % de los votos ante Flávio Bolsonaro, quien quedó con el 48,25 %.

Con el 10 % escrutado, tras la reanudación del conteo este domingo, el candidato por el Partido de los Trabajadores (PT) se convierte en el nuevo presidente de Brasil tras obtener más del 50 % de los votos válidos.

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Ahora, asumirá la Presidencia el próximo 5 de enero de 2027 por un mandato de cuatro años.

Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se disputaron cabeza a cabeza este domingo el balotaje en Brasil a mitad del conteo, tras una extensión del horario de votación que sembró la confusión.



El candidato de izquierda dio una batalla electoral bastante reñida al comienzo. Con casi 81 años de edad, remontó después de perder en primera vuelta ante el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las últimas encuestas mostraban un empate técnico, con ligera ventaja para el senador.

¿Quién es Luiz Inácio Lula da Silva?

Luiz Inácio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil. Durante su infancia, su familia se trasladó a São Paulo en busca de mejores condiciones de vida. Desde los 12 años desempeñó distintos trabajos y, posteriormente, se formó como tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai). Su experiencia como trabajador metalúrgico marcó el inicio de su trayectoria en el movimiento sindical brasileño.

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En la década de 1970, Lula comenzó a ganar protagonismo como dirigente sindical en São Bernardo do Campo, una importante zona industrial del estado de São Paulo. En 1975 asumió la presidencia del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema. Desde ese cargo lideró movilizaciones y huelgas obreras durante la dictadura militar. En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), una organización política que reunió a sindicalistas, intelectuales y representantes de movimientos sociales. También fue uno de los principales impulsores de la campaña por elecciones presidenciales directas en Brasil.

Tras varios intentos electorales, Lula llegó por primera vez a la Presidencia de Brasil en 2003, después de ganar las elecciones de 2002. Fue reelegido en 2006 y gobernó hasta 2010. Durante sus dos mandatos, su administración impulsó programas sociales como Bolsa Família y políticas de aumento del salario mínimo. Su gobierno también estuvo marcado por el crecimiento económico y la expansión de las oportunidades de consumo para distintos sectores de la población. En 2010 respaldó la candidatura de Dilma Rousseff, quien ganó las elecciones y lo sucedió en el cargo en enero de 2011.

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Su trayectoria política atravesó una etapa de fuertes controversias judiciales a partir de las investigaciones relacionadas con la operación Lava Jato. En 2017 fue condenado en primera instancia y, en 2018, ingresó en prisión, lo que impidió su participación en las elecciones presidenciales de ese año. En 2019 recuperó la libertad y, en 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas por cuestiones de competencia judicial y determinó la parcialidad del juez Sérgio Moro en uno de los procesos. Estas decisiones le permitieron recuperar sus derechos políticos y volver a competir por la Presidencia.

En las elecciones de 2022, Lula derrotó a Jair Bolsonaro en una segunda vuelta muy reñida y asumió nuevamente la Presidencia el 1 de enero de 2023. Con ese resultado, inició su tercer mandato presidencial, tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010. Su trayectoria, desde el trabajo industrial y el liderazgo sindical hasta la jefatura del Estado, lo convirtió en una de las figuras centrales de la política brasileña contemporánea.

