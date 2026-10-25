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Cabeza a cabeza, así van las elecciones en Brasil entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

El candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Fotos AFP.
Por: EFE
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Actualizado: 25 de oct, 2026

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a tomar la delantera en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 50,14 % de los votos, según los resultados oficiales con el 50,57 % de las urnas escrutadas hasta el moneto

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El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se mantiene cerca del líder progresista, con el 49,36 %.

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El candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que, a petición de la campaña de Lula, un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.

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