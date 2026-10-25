Reacciones a la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % de Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

Este domingo, en la segunda, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario. Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

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¿Cómo reaccionaron los líderes políticos a la victoria de Lula?

Tras la reelección de Lula, varias personalidades políticas se pronunciaron sobre el resultado de los comicios en el gigante sudamericano.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al senador Flávio Bolsonaro y la comparó con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados se negó a reconocer.

"Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", afirmó Trump, sin aportar pruebas de irregularidades.

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Por su parte, el expresidente Gustavo Petro, celebró el resultado electoral con un mensaje en el que destacó la defensa de la democracia y la justicia social en Brasil.

“Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil”, escribió Petro, quien calificó el resultado como un triunfo para la humanidad y una derrota para las fuerzas que, a su juicio, amenazaban la justicia social.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Lula y al pueblo brasileño por la jornada electoral. En su mensaje, destacó la agenda compartida entre ambos países en materia de integración y desarrollo.

“Felicidades Lula por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, .

El mandatario panameño, José Raúl Mulino, también expresó sus felicitaciones y manifestó su disposición a continuar trabajando con Brasil en asuntos de interés común.

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La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se sumó a las felicitaciones y destacó la movilización del electorado brasileño. En su publicación, comparó la jornada con un “auténtico 17 de Octubre electoral”, en referencia a una fecha emblemática del peronismo argentino.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula”, escribió la exmandataria.

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Otro de los líderes politicos de la región, el exmandatario chileno Gabriel Boric, también se sumó a los mensajes de felicitaciones por la victoria de Lula.

“Que alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. ¡Te queremos! Con la esperanza intacta”, dijo el expresidente chileno.