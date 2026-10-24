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Lula y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con actos masivos y empatados en los sondeos

El país latinoamericano vive una jornada decisiva, con multitudes en el cierre de campañas presidenciales y una contienda marcada por la polarización y la expectativa de un resultado ajustado.

Lula y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con actos masivos y empatados en los sondeos
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, en acto de campaña.
Fotos: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas este sábado con marchas multitudinarias en los mayores colegios electorales del país, en la víspera de la segunda vuelta más reñida de la historia reciente del país.

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Lula arrastró en la mañana a una marea roja que ocupó la playa de Copacabana de Río de Janeiro y en la tarde viajó a São Paulo para poner el broche a su campaña con otro baño de masas.

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Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, optó por imitar a su padre al encabezar un paseo en moto por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, gran estado bisagra del país.

Posteriormente, el senador marchó por Río, su cuna política, en un acto simbólico que finalizó en la casa donde vivía su padre, hoy en prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Su hijo ha prometido indultarlo si gana en las urnas.

Lula y Flávio Bolsonaro en debate presidencial.
Lula y Flávio Bolsonaro en debate presidencial. Foto AFP.

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Ambos candidatos reunieron hoy a decenas de miles de personas en la recta final de la carrera presidencial marcada por la efervescencia en las calles y en las redes sociales. Así finalizó una extenuante campaña electoral que empezó el pasado 16 de agosto en un clima de fuerte polarización.

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El desenlace se conocerá este domingo, cuando cerca de 159 millones de brasileños estarán llamados a las urnas para elegir a su próximo presidente, que asumirá el poder el 5 de enero de 2027.

Flávio encara la reválida con el impulso de haber sido el más votado en la primera vuelta, con el 47 % de los sufragios.

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Lula, que se quedó dos puntos por debajo, tiene ante sí un reto mayúsculo, ya que ningún candidato ha logrado remontar en la segunda vuelta desde la redemocratización del país, en 1985. Se espera emoción hasta el final, pues todos los sondeos sitúan a ambos candidatos en empate técnico.

"Un riesgo para la democracia", advierte Lula

Con todo, Lula, cerca de cumplir 81 años, se mostró "muy optimista" y convencido de que será presidente por cuarta vez: "Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez", declaró el líder progresista a los periodistas antes de la marcha en Copacabana.

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El aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) también cargó contra su adversario y expresó su indignación ante la posibilidad de que "un miliciano", "un mentiroso" y una persona "no cualificada" ocupe el Palacio de Planalto, en alusión a los supuestos nexos de Bolsonaro hijo con grupos paramilitares de Río.

"No es posible que no consigamos convencer a la sociedad del riesgo que corre la democracia, la libertad y las personas de bien en este país", manifestó el gobernante, que ondeó la bandera brasileña con una mano y sujetó una Constitución en la otra durante sus paseos de Río y São Paulo.

Lula y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con actos masivos y empatados en los sondeos
Luiz Inácio Lula da Silva durante el multitudinario cierre de campaña presidencial en Brasil
Foto: AFP

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Flávio vuelve a su cuna política

Flávio, por su parte, acabó donde empezó esta campaña, en Río de Janeiro. El senador afirmó hoy que Brasil "se cansó de esperar" con Lula y quiere "cambio".

"Lamentablemente, el actual Gobierno promete mucho y no cumple nada. Brasil ya no está dividido entre izquierda y derecha; todos están del mismo lado, que es el lado del cambio", dijo acompañado de su esposa Fernanda Bolsonaro en un vídeo compartido en sus redes sociales.

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El candidato del Partido Liberal (PL) cerró su campaña con una multitudinaria paseata en el barrio de Barra da Tijuca, en Río, que culminó en la urbanización donde vivía su padre, hoy condenado, inhabilitado y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado tras perder la reelección en 2022 frente a Lula.

Lula y Flávio Bolsonaro cierran sus campañas con actos masivos y empatados en los sondeos
Flávio Bolsonaro junto a simpatizantes en la jornada de cierre de campaña rumbo a las elecciones en Brasil
Foto: AFP

Boric y Milei también hacen campaña

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Las elecciones brasileñas también han generado grandes expectativas en el resto de Latinoamérica. La victoria de Flávio supondría la culminación del giro a la derecha de la región, mientras que la reelección de Lula mantendría un bastión progresista estratégico y frenaría esa tendencia.

En este contexto, el expresidente chileno Gabriel Boric divulgó un emotivo mensaje dirigido al candidato del PT: "Lula ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente, y nunca está satisfecho porque sabe que se puede más".

A favor de Flávio volvió a manifestarse el mandatario argentino, Javier Milei, quien llamó a Lula "ladrón" y "mentiroso" por decir en el último debate en televisión, la noche del viernes, que algunos argentinos comen carne de burro por los recortes implementados por el dirigente libertario.

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