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“Los jóvenes están en las calles por Lula”: explican qué puede definir las elecciones en Brasil

Leandro Ferreira analizó el último debate, el impacto de las redes sociales y las consecuencias regionales de una victoria de Lula o Bolsonaro.

Montaje con dos primeros planos: a la izquierda, Lula da Silva con sombrero y barba blanca; a la derecha, Flávio Bolsonaro sonriendo
Fotomontaje con los rostros de Luiz Inácio Lula da Silva, a la izquierda, y de Flávio Bolsonaro, a la derecha. Imagen de AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Las elecciones presidenciales de Brasil llegan a la segunda vuelta con una competencia cerrada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Leandro Ferreira, director de estrategia del Foro de Fondos Soberanos Brasileños, afirmó en entrevista con Blu Radio que las encuestas muestran un empate del 50 % para cada candidato y señaló que la participación juvenil podría inclinar el resultado.

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Ferreira destacó que el último debate permitió observar un cambio en la estrategia de Flávio Bolsonaro, quien adoptó una postura más propositiva frente a las críticas recibidas tras el primer encuentro. Sin embargo, advirtió que buena parte de la disputa se desarrolla en las redes sociales, donde ambas campañas buscan amplificar sus mensajes.

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¿Qué dejó el último debate entre Lula y Flávio Bolsonaro?

El analista sostuvo que los candidatos tuvieron pocas oportunidades de debatir directamente durante la campaña y que el último encuentro permitió a los electores conocer mejor sus propuestas.

“Estamos con un empate de 50 % para cada candidato”, afirmó Ferreira al referirse a las cifras de intención de voto mencionadas durante la entrevista.

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También explicó que las campañas mantienen una actividad permanente en redes sociales para divulgar fragmentos de los debates y generar nuevas discusiones entre los votantes.

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¿Cómo pueden influir las redes sociales y el voto joven?

Ferreira señaló que existe un ecosistema de páginas en plataformas de Meta que favorece especialmente a sectores de derecha y extrema derecha. Según explicó, esta situación ha llevado a las campañas a cuestionar ante la justicia electoral las condiciones de difusión de sus contenidos.

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Además, destacó el uso de canales de WhatsApp, que han ganado protagonismo durante la contienda. Sobre los jóvenes, aseguró que la campaña de Lula ha encontrado respaldo en las calles de grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte.

“Los jóvenes están en las calles por Lula”, afirmó. El analista agregó que algunos incluso elaboran sus propios materiales de campaña, por fuera de la organización oficial, y consideró que su participación podría marcar una diferencia en el resultado.

¿Qué impacto tendría el resultado de Brasil en América Latina?

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Ferreira advirtió que una victoria de Flávio Bolsonaro podría acercar a Brasil a la política exterior del Gobierno de Donald Trump y favorecer cambios internos, incluidos recortes a programas sociales. “Va a poner Brasil en un alineamiento con el gobierno Trump”, señaló sobre ese escenario.

En contraste, consideró que una victoria de Lula podría modificar la tendencia de avance de la derecha en la región y convertir al mandatario en una referencia para otros gobiernos y movimientos políticos latinoamericanos. El analista concluyó que el resultado no solo definirá el rumbo de Brasil, sino que también tendrá efectos en el equilibrio político regional.

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