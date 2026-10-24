Murió famoso fisicoculturista tras desplomarse en una competencia a pocas horas de cumplir 34 años

Las competencias de alto rendimiento pueden llevar a los deportistas al límite de sus capacidades físicas, especialmente en disciplinas que exigen una preparación rigurosa y un gran esfuerzo corporal. Aunque los participantes cuentan con preparación y, en muchos casos, atención médica durante los eventos, algunas situaciones inesperadas pueden terminar en tragedia.

Ese fue el caso de un famoso fisicoculturista polaco que sufrió una emergencia médica mientras se encontraba compitiendo en un evento en Inglaterra. El deportista fue atendido en el lugar y trasladado a un centro hospitalario, pero no logró sobrevivir.

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¿Qué le ocurrió al fisicoculturista durante la competencia?

Mateusz Chmura, de 33 años de edad, participaba en las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA), realizadas en el Centro Internacional de Telford, en Inglaterra.

El atleta, residente en Wakefield, competía en la categoría Classic Bodybuilding Medium, correspondiente al culturismo clásico de peso medio, cuando sufrió una descompensación sobre el escenario.



Ante la emergencia, recibió atención de los paramédicos que se encontraban en el lugar. También intervinieron el servicio local de ambulancias, que participó en el traslado del deportista a un hospital.

Pese a la atención recibida y a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Chmura murió posteriormente en el centro médico.

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La PCA confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y allegados del deportista. La organización también agradeció a los profesionales que participaron en la atención y pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos.

El organismo señaló además que lo sucedido resultó angustiante para las personas que presenciaron la emergencia y recomendó buscar apoyo a quienes pudieran necesitarlo después de haber vivido el momento.

Chmura tenía previsto cumplir 34 años de edad. Foto: tomada de redes.

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Llevaba apenas dos competencias como fisicoculturista

Según medios locales, la trayectoria competitiva de Chmura había comenzado recientemente. El 4 de octubre, apenas dos semanas antes de su muerte, había participado en el PCA First Timers de Yorkshire, donde obtuvo el segundo lugar.

Las finales británicas de Telford representaban, por tanto, su segunda participación en una competencia de fisicoculturismo.

La tragedia ocurrió además un día antes de su cumpleaños. Chmura tenía previsto cumplir 34 años de edad.

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Después de la muerte del deportista también surgió otra situación relacionada con su familia. La esposa de Chmura dio a conocer sobre una campaña de recaudación de fondos que comenzó a circular en internet usando su nombre y que es falsa.

La mujer aseguró que no había creado ni autorizado dicha iniciativa y pidió a las personas no hacer aportes económicos a través de ella. Asimismo, dejó claro que ninguna persona tenía autorización para recaudar dinero en nombre de la familia, por lo que solicitó precaución frente a este tipo de publicaciones.

