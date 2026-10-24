“Si no hay violencia, no nos escuchan”: la explicación de Teresita Aya sobre las protestas en Europa

Las protestas que se han extendido por varios países de Europa reflejan el descontento de la población por el costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y la falta de oportunidades para los jóvenes. Teresita Aya, analista internacional, explicó que las manifestaciones también están relacionadas con el debilitamiento del Estado de bienestar y la percepción de que las condiciones de vida prometidas ya no están al alcance de buena parte de la población.

Durante una entrevista, Aya señaló que las movilizaciones comenzaron alrededor de demandas sociales, como el acceso a una vivienda en España y las garantías educativas en Francia, pero evolucionaron hacia expresiones de inconformidad más amplias.

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¿Por qué se han extendido las protestas en Europa?

La analista sostuvo que la inflación y el aumento del costo de vida han profundizado el malestar. En España, por ejemplo, afirmó que más del 55 % de la población nunca llegaría a tener una vivienda propia o tendría que esperar hasta una edad cercana a la jubilación para reunir el dinero necesario.



A esto se suma la reducción del poder adquisitivo de los hogares y la percepción de que las oportunidades económicas y sociales son cada vez más limitadas.

“Me están vendiendo unas oportunidades y un estilo de vida que no existe”, resumió Aya al referirse a la inconformidad de quienes sienten que el bienestar que antes asociaban con Europa dejó de estar garantizado.

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La analista también diferenció las manifestaciones por demandas sociales de los actos de vandalismo y los saqueos. Aunque reconoció que puede haber infiltraciones, señaló que parte de la violencia responde a la rabia acumulada entre los jóvenes.

“Sabemos que la violencia no es la respuesta, pero es que si no hay violencia no nos escuchan”, citó Aya al describir una de las expresiones que, según explicó, reflejan la frustración de algunos manifestantes.

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¿Cómo influyen la guerra y el gasto en defensa en el descontento?

Aya relacionó las protestas con las consecuencias económicas de los conflictos internacionales y con la necesidad de destinar recursos a la defensa. Según explicó, las tensiones de seguridad pueden desplazar inversiones sociales y afectar el acceso a recursos como la energía.

La analista mencionó el encarecimiento del gas, el petróleo y la calefacción, así como las dificultades económicas que enfrentan distintos sectores. En Italia, por ejemplo, las protestas de transportadores están relacionadas con el aumento de los costos.

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Sin embargo, advirtió que la inconformidad social no justifica los saqueos ni la destrucción. A su juicio, las demandas ciudadanas y los actos delictivos deben entenderse como fenómenos distintos, aunque puedan coincidir durante las movilizaciones.