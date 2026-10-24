“No estamos en una guerra civil”: experto explica la tensión política que vive Francia por protestas

Francia desplegó 70.000 policías y gendarmes ante una nueva jornada de protestas convocadas por estudiantes, sindicatos y ciudadanos inconformes con el costo de vida. Pascal Droujot, experto en geopolítica e investigador, explicó en entrevista con Blu Radio que las manifestaciones pacíficas coinciden con episodios de vandalismo y acciones de grupos de ultraizquierda, en medio de la tensión política y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027.

Desde París, Droujot señaló que las movilizaciones tienen distintas motivaciones y que es necesario diferenciar el derecho constitucional a protestar de los hechos violentos registrados en algunas ciudades.

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¿Por qué aumentó el despliegue policial en Francia?

El experto sostuvo que las autoridades buscan responder a los actos de vandalismo y a las acciones de grupos que, según el Gobierno francés, pretenden destruir símbolos de la República. Aclaró que estos hechos no representan al conjunto de los manifestantes.



“Las manifestaciones son pacíficas. El derecho de manifestar en Francia es constitucional y está totalmente autorizado”, afirmó Droujot. El investigador explicó que los disturbios durante movilizaciones masivas no son nuevos en el país y recordó episodios registrados durante las protestas de los chalecos amarillos y las manifestaciones de 2023.

También rechazó que la situación pueda describirse como una guerra civil. “Francia tiene primero un marco de Estado sólido. El Estado está sólido, no estamos en guerra civil”, aseguró.

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Una oficina de turismo en la ciudad de Lyon fue incendiada AFP

¿Cómo influye la crisis política en las protestas?

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Droujot relacionó las movilizaciones con la inestabilidad institucional que, a su juicio, se profundizó después de que Emmanuel Macron disolviera el Parlamento en 2024 y su sector perdiera las elecciones legislativas.

El experto recordó que Francia se acerca al final del mandato de Macron, cuya presidencia termina en 2027, y advirtió sobre la polarización entre movimientos políticos con visiones opuestas sobre el papel del Estado, la autoridad y la seguridad.

Según explicó, el malestar económico y las dudas sobre la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades sociales alimentan parte de las reclamaciones.

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¿Qué papel tiene la migración en el debate francés?

El investigador señaló que la migración es un asunto recurrente en la política francesa desde hace décadas y que se ha convertido en uno de los ejes de la discusión pública.

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A su juicio, parte del debate se relaciona con la percepción de pérdida de control y con las tensiones sobre la integración social. Explicó que el modelo republicano francés se fundamenta en una comunidad nacional con iguales derechos y deberes, pero considera que la sociedad enfrenta una creciente fragmentación.

Droujot advirtió que estos factores se combinan con las preocupaciones de seguridad y el debate sobre la autoridad estatal, en un escenario de polarización que podría influir en la campaña presidencial.

Las protestas, concluyó, reflejan tanto los problemas de orden público como las tensiones económicas, sociales y políticas que atraviesa Francia.