Gobierno francés toma medidas ante nueva jornada de protestas

El Gobierno francés convocó este sábado una célula interministerial de crisis ante una nueva jornada de protestas contra el encarecimiento del coste de la vida, marcada por un amplio despliegue policial, restricciones a las manifestaciones en varias ciudades y una movilización contra la ultraderecha en Orleans, coincidiendo con un congreso del partido de Marine Le Pen.

El jefe de gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, reunió en la sede del Ministerio del Interior, en París, situada al lado del palacio del Elíseo, a representantes de los servicios de inteligencia, la Policía, la Gendarmería y los prefectos de las zonas de defensa, informó Matignon, sede del Gobierno.

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“Estamos preparados”, asegura el ministro del Interior

En sus redes sociales, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que las fuerzas de seguridad estaban preparadas. “Nuestras fuerzas están movilizadas, nuestro dispositivo está desplegado. Estamos preparados”, escribió.



El Gobierno anunció la movilización de 70.000 policías y gendarmes en todo el país, después de los disturbios, destrozos y saqueos registrados la semana pasada, que causaron daños en cerca de 3.000 comercios.

Las protestas reúnen a sindicatos, estudiantes y participantes del movimiento de los chalecos amarillos, con reivindicaciones centradas en el poder adquisitivo, la defensa de los servicios públicos y la justicia fiscal y social.

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Un manifestante con una cruz se encuentra junto a una efigie de un surtidor de gasolina en París AFP

Recorrido restringido en París

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En la capital, los manifestantes comenzaron a concentrarse en la Puerta de Italia, al sur de la ciudad, desde donde partirá la manifestación sindical autorizada a las 14:00 horas (12:00 GMT), con destino a la Puerta de Vincennes, al este, muy alejada del centro, donde el sábado anterior se registraron episodios de violencia y saqueos.

El recorrido quedó fijado después de que la justicia administrativa rechazara este sábado un recurso de la intersindical, que reclamaba un itinerario más céntrico entre la plaza de la Bastilla y la plaza de la Nación, aunque finalmente aceptó el dictamen.

Las restricciones se extendieron también a otras ciudades. Las prefecturas prohibieron manifestaciones en Montpellier, Nancy, Caen y Annecy, entre otras localidades, por motivos de seguridad, en decisiones criticadas por sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

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Sin incidentes en la marcha de Orleans

En Orleans, a unos 130 kilómetros al sur de París, miles de personas se manifestaron sin incidentes contra el racismo y la ultraderecha, coincidiendo con el congreso de Agrupación Nacional (RN), la formación de Le Pen, que prevé impulsar la candidatura de su líder a las elecciones presidenciales de 2027.

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Según las autoridades, unas 11.000 personas participaron en la marcha, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 26.000.

Las autoridades desplegaron unos 3.000 agentes en Orleans para evitar enfrentamientos durante la marcha, mientras que prohibieron otra concentración prevista para el domingo.