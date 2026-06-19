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Accidente ferroviario en Inglaterra: dos trenes chocaron en Bedford, verifican número de heridos

El incidente habría ocurrido alrededor de las 17:15 hora británica (16:15 GMT), entre dos trenes provenientes de las ciudades inglesas de Nottingham y Corby.

Accidente ferroviario en Inglaterra.jpg
Accidente ferroviario en Inglaterra.
Foto: captura de video, suministrado.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Dos trenes colisionaron este viernes cerca de Bedford (centro de Inglaterra), en un "incidente" que está siendo atendido por la policía y los servicios de emergencia de la región y que ha bloqueado las líneas hacia el norte de Londres en lo que queda de día.

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La Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Bedfordshire confirmaron en la red social X que estaban atendiendo un "incidente" en una vía ferroviaria al sur de Bedford tras una "colisión que ha involucrado a dos trenes".

Por el momento, no se ha revelado ninguna información oficial sobre el número de pasajeros o el estado en el que se encuentran.

Imágenes y videos publicados en redes sociales mostraron que uno de los trenes dañado, perteneciente a la compañía británica East Midlands Railway, tenía la inscripción de 'Luton Express', el tren que hace la ruta entre el aeropuerto de Luton (norte de Londres) y la capital británica.

De acuerdo con datos publicados por el diario The Telegraph, que adelantó la noticia, el incidente habría ocurrido alrededor de las 17:15 hora británica (16:15 GMT), entre dos trenes provenientes de las ciudades inglesas de Nottingham y Corby.

Se cree que el primer tren se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera.

En una cuenta de la red social Bluesky, el usuario Pete Knapp, que se identifica como uno de los pasajeros, ha colgado varias publicaciones, con fotos y videos, que relataban que el accidente había sido "una colisión instantánea", sin "bocinas, alertas, explosiones, ni signos de terrorismo".

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Knapp agregó que la parte delantera del tren estaba bien, pero el tercer vagón había descarrilado. La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, expresó su "profunda preocupación" tras conocerse la noticia de la colisión ferroviaria.

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