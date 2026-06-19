Murió mujer luego de que explotara celular que cargaba dentro de un carro: esto se sabe

Un trágico accidente relacionado con la explosión de un teléfono celular terminó cobrando la vida de una mujer que permaneció varios días internada en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima fue identificada como María Lucila Pagani, de 47 años, y el hecho ocurrió en la provincia de Córdoba, Argentina. La mujer permanecía hospitalizada en una unidad especializada para pacientes con quemaduras severas desde el pasado fin de semana, cuando se registró el incidente que finalmente le causó la muerte.

Murió María Lucila Pagani luego de que explotara celular que cargaba dentro de carro. Foto: Redes sociales

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Pagani viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando la batería de un teléfono celular que estaba conectado al cargador explotó dentro del vehículo. El estallido provocó momentos de confusión y habría causado que el conductor perdiera el control del automóvil.

Tras la explosión, el carro terminó impactando contra una alcantarilla ubicada a un costado de la vía. Aunque el hombre que conducía, de 43 años, resultó prácticamente ileso, la pasajera sufrió graves quemaduras, afectaciones en las vías respiratorias y múltiples traumatismos producto del choque.



Equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la mujer de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba. Allí permaneció bajo observación médica y asistencia respiratoria mecánica mientras los especialistas intentaban estabilizar su estado de salud. Sin embargo, con el paso de los días su condición se agravó y finalmente las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento.

La noticia causó una profunda conmoción en los sectores académico y cultural de Córdoba, donde Pagani era ampliamente reconocida por su trayectoria profesional. Familiares, colegas y estudiantes lamentaron la partida de una mujer que dedicó gran parte de su vida a la educación, la investigación y la gestión institucional.

Conocida por sus allegados como “Luli”, era licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contaba con una sólida formación internacional. Entre sus estudios de posgrado se encontraba una Maestría en Gestión Cultural Internacional realizada en la Università di Genova, en Italia, así como una Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea obtenida en la Universidad Nacional de Córdoba.

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Compañeros de trabajo la describieron como una profesional comprometida, cercana y generosa. La profesora Romina Rauber señaló que su fallecimiento representa una gran pérdida para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Pagani estaba casada desde hacía más de diez años con Gerardo Gasparutti, director de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Siglo 21, y era madre de un hijo.