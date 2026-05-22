Menor de 16 años murió mientras se planchaba el cabello en casa: "Gritos desesperados"

Una adolescente de apenas 16 años murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba una actividad cotidiana dentro de su vivienda.

El accidente ocurrió cuando la menor utilizaba una plancha para el cabello en una de las habitaciones de la casa, en presencia de su madre.

La víctima fue identificada posteriormente como María Catarina Souza Carvalho, de 16 años. El caso se registró en Vereda, una localidad ubicada en el estado de Bahía, al noreste de Brasil, donde las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Según la reconstrucción conocida por medios locales, la joven se encontraba arreglándose frente al espejo mientras compartía con su madre dentro de la habitación. En un momento, la mujer salió brevemente hacia otra parte de la vivienda y, segundos después, escuchó gritos desesperados que la hicieron regresar de inmediato.



Al entrar nuevamente a la habitación, encontró a la adolescente inconsciente sobre el piso, aún sujetando el aparato eléctrico con el que se alisaba el cabello. De acuerdo con el relato entregado por familiares, la plancha continuaba conectada y seguía transmitiendo corriente eléctrica en ese instante.

La madre reaccionó rápidamente y logró desenchufar el dispositivo antes de intentar auxiliar a su hija. En medio de la emergencia, la menor fue trasladada hasta el hospital municipal con la esperanza de recibir atención médica urgente. Sin embargo, los médicos confirmaron poco después que había llegado sin signos vitales y que no fue posible reanimarla.

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El caso quedó bajo la responsabilidad de la Policía Civil de Bahía, entidad que informó que la muerte fue registrada inicialmente como accidental. Además, se ordenaron pericias para establecer si el aparato presentaba fallas técnicas o si existía algún problema en el sistema eléctrico de la vivienda.

Desde el Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, institución donde estudiaba la adolescente, también expresaron mensajes de solidaridad a través de redes sociales. En el comunicado, la comunidad educativa manifestó su acompañamiento a los familiares y destacó el dolor que dejó la inesperada partida de la joven.