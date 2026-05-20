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Niño murió tras quedar atrapado bajo una montaña de ropa en lavandería; su madre no lo vio

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un niño que entró a una cesta de ropa mientras jugaba quedó atrapado bajo una gran cantidad de ropa sin poder salir.

Niño murió tras quedar atrapado bajo una montaña de ropa en lavandería
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Un menor de edad perdió la vida en un trágico accidente mientras acompañaba a su madre durante su jornada laboral.

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El niño, que jugaba entre canastas y montones de prendas, terminó oculto dentro de una cesta de ropa sin que nadie a su alrededor notara lo ocurrido. Minutos después, quedó completamente cubierto por varias prendas y murió por asfixia.

El caso se registró en una fábrica de textiles ubicada en Haifeng, en la provincia de Guangdong, al sur de China. Allí, la madre del menor realizaba labores de costura y organización de ropa junto a otros trabajadores, en un salón repleto de ganchos con camisas, contenedores y cestas con prendas listas para ser procesadas.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del establecimiento, el accidente ocurrió hacia las 5:42 de la tarde del pasado jueves. En las imágenes se observa al pequeño corriendo por distintos rincones del taller y jugando cerca de las canastas de ropa. En un momento, el niño se introdujo por su cuenta en una de las cestas, sin que su madre o los demás empleados se percataran de ello.

Vea aquí el video

Segundos después, la mujer continuó con sus labores y comenzó a depositar varias prendas sobre la misma cesta, cubriendo por completo al menor. Sin sospechar que su hijo permanecía debajo, incluso presionó con ambas manos el montón de ropa para acomodarlo mejor y trasladó el contenedor a otro punto de la sala.

Un trabajador que se encontraba a pocos metros tampoco advirtió la situación, ya que estaba sentado de espaldas. Las imágenes muestran que, en un momento, la madre intentó ubicar brevemente al niño con la mirada, pero al no verlo de inmediato siguió trabajando.

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Pasados varios minutos, la mujer y sus compañeros iniciaron una búsqueda por toda la fábrica. Finalmente, encontraron al menor inconsciente dentro de la cesta. Aunque intentaron reanimarlo de inmediato, ya no tenía signos vitales.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias del accidente ocurrido el pasado 7 de mayo.

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