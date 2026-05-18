Motociclista grabó su propio accidente en pleno carril exclusivo de TransMilenio, en Bogotá

Un nuevo accidente quedó registrado en video en Bogotá, luego de que un motociclista grabara el momento exacto en que sufrió un aparatoso choque mientras transitaba por el carril exclusivo de TransMilenio en la calle 26.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, un grupo de motociclistas, que al parecer participaba en una rodada, decidió ingresar de manera ilegal al corredor exclusivo del sistema de transporte masivo con el objetivo de grabar el recorrido.

En el video se escucha a uno de los conductores preguntarles a sus compañeros: “¿Por dónde nos vamos a botar?”, mientras otros responden que continuarían “por allá abajo”. Instantes después, el mismo motociclista consulta si seguirían “por la Séptima”, recibiendo una respuesta afirmativa.

Sin esperar el cambio del semáforo y desatendiendo las normas de tránsito, varios integrantes del grupo invadieron el carril de TransMilenio y comenzaron a movilizarse en contravía desde el sector de la estación Universidades.



Sin embargo, en medio del túnel de la calle 26, apareció un bus articulado que circulaba en su sentido correspondiente. En un intento por evitar una colisión frontal, uno de los motociclistas realizó una maniobra brusca, pero terminó siendo alcanzado por el vehículo del sistema.

Accidente quedó en video

Tras el impacto, el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó chocando violentamente contra una pared. El video también captó el momento en que quien iba grabando terminó colisionando contra la moto accidentada y el motociclista herido, mientras otros compañeros intentaban auxiliarlo.

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El hecho generó rechazo en redes sociales y provocó una reacción por parte de TransMilenio, que condenó este tipo de conductas y advirtió sobre el riesgo que representa invadir los carriles exclusivos del sistema.