Nicky Jam sorprendió a usuarios de TransMilenio y hasta les cantó; quedó en video

Usuarios de TransMilenio se llevaron una gata sorpresa en la tarde de este miércoles, 13 de mayo, cuando en una ruta que conectaba la Avenida El Dorado con el estadio El Campín apareció el cantante puertorriqueño Nicky Jam, quien rápidamente acaparó la atención de todos y generó congestión en un articulado que necesito apoyo de las autoridades.

La noticio se viralizó al ver de manera sorpresiva al reconocido artista puertorriqueño en el articulado y compartiendo con sus fans, además que estaba como cualquier otro usuario sentado en el borde de una de las sillas.

Durante el viaje, el interprete de canciones como "Travesuras", "Voy a beber", "Te busco", "Piensas en mí", entre otras, cantó varias de sus canciones y contó anécdotas al lado de su equipo hasta que llegó al coloso de la 57 en donde tendría un encuentro con la prensa como parte de la antesala de su concierto del próximo 6 de junio.

"Elegí Bogotá por ustedes, los fans"

Llegó sobre las 3:00 de la tarde al estadio, en donde atendió a diversos medios de comunicación para hablar de lo que será este show en El Campín a inicios de junio. Allí, expresó su felicidad de estar en Bogotá y aeguró que se animó a hacer este concierto porque el mismo público se lo pidió.



"No es un secreto para nadie que Colombia me dio la segunda oportunidad de mi vida y de mi carrera, y lo único que tengo es gratitud por Colombia. La razón por la cual yo estoy en el Campín el 6 de junio es porque el público de Bogotá lo pidió, porque yo canté en el concierto de Ryan Castro, yo canté en el concierto de Belly, también canté en el concierto de Balvin, y después en las redes la gente empezó a escribir: Nicky Jam tiene que hacer un Campín, Nicky Jam, porque no sé si fue que le dio nostalgia a todos estos temas de la vieja escuela, Las gatas, marido, obviamente el perdón", dijo.

La expectativa alrededor del espectáculo ha sido alta desde su anuncio, especialmente por tratarse de una gira enfocada en los grandes éxitos que marcaron una generación dentro del reguetón latino. El repertorio incluiría canciones emblemáticas que consolidaron a Nicky Jam como una de las figuras más importantes de la música urbana en español.

El sold out de Nicky Jam en El Campín también confirma el buen momento que atraviesa Bogotá como epicentro de grandes conciertos internacionales. En los últimos años, artistas del género urbano han logrado llenar estadios y arenas en la capital colombiana, consolidando a la ciudad como una de las plazas más fuertes para el mercado latinoamericano.