Nicky Jam en Bogotá: localidades, precios y lo que debe saber de su concierto

El estadio Nemsesio Camacho El Campín de Bogotá volverá a ser cada de reguetón, como lo ha sido en otros eventos en los últimos años. Pero esta vez, de la mano de uno de los artistas más importantes de la historia del género: Nicky Jam, quien tendrá su primer estadio en la capital colombiana en donde tendrá a varios invitados.

Lo dijo cuando salió de invitado en 'Ciudad Primavera de J Balvin en el mes de diciembre en Bogotá, que su primera estadio tendría la presencia de varios referentes del género, por supuesto, incluyendo e invitando al 'Niño de Medellín' frente a la mirada de más de 40.000 personas.

Será el 6 de junio de 2026 el día en que clásicos como "Dónde Están Las Gatas", "Guayando", "En La Cama", "Yo No Soy Tu Marido", "Gata Salvaje", o canciones muy recordadas como "X", "El Amante", "Voy A Beber", "Piensas En Mí", entre otras, serán entonadas por miles de personas en la capital.

Blu Radio / Nicky Jam. Foto:AFP

Con su estilo auténtico, el artista compartió que vuelve a Colombia para reencontrarse con uno de los públicos más fieles de su carrera, prometiendo un show cargado de energía, grandes éxitos y una producción pensada para sorprender a sus seguidores.



El anuncio marca un nuevo capítulo en la conexión de Nicky Jam con el público colombiano, reafirmando el impacto y la vigencia de una de las voces más influyentes del género urbano en Latinoamérica.

A partir de las 10:00 de la mañana del 3 de marzo se abrirá la preventa para que los fans puedan acceder y poder tener su espacio en el primer estadio de Nicky en Colombia. Precios y localidades se conocerán ese mismo día.