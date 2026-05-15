Guardia se fue a los puños con colado en estación de TransMilenio: este es el video

Un nuevo caso de intolerancia en el interior de una estación de TransMilenio se vio registrado este viernes, 15 de mayo, entre un guardia del servicio de transporte y un supuesto colado en el sur de Bogotá, que terminó en una pelea en medio de todos.

De acuerdo con lo compartido por la usuaria en TikTok, la pelea comenzó cuando el colado comenzó a tratar el empleado por reclamarle por no pagar el pasaje, fue ahí cuando comenzó la pelea e intercambio de puños, que quedaron grabados por esta mujer y se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando miles de reacciones.

Sin embargo, algunos criticaron la forma de reacciones del guardia al irse a los golpes con este hombre, mientras otro defendieron su manera de "imponer orden".

"El pasaje debería pagarse al subir al bus y así no se podrían colarse"; Que pena el guarda prestarse para eso"; "Que trabajo tan duro, pobres guardas"; "Total apoyo a las instituciones y autoridades"; "El pan de cada día. Que gamineria en Transmilenio", fueron algunos comentarios en redes.



Colarse es penalizado por ley

Las personas que se colan en el transporte público sí pueden ser sancionados por las autoridades de acuerdo al Código de Convivencia, pues tendrán que afrontar una multa sobre los 200.000 pesos de tipo 2; de hecho, según cifras del Concejo de Bogotá, en la ciudad se han podido hasta 174.000 casos en un solo año.

“Hay que decirlo una vez más, los colados de TransMilenio son delincuentes y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje y a todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos para el sostenimiento de nuestro sistema integrado de transporte, sino que además utilizan armas blancas, violencia, para enfrentar a esos vigilantes o a esos guardas que están simplemente haciendo su trabajo”, dijo el Concejo de Bogotá, en especial porque se registran 184 agresiones contra guardas de seguridad, perpetradas por personas que evaden el pago del pasaje.