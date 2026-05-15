¿Irá al concierto de Silvestre Dangond? Estas son las rutas habilitadas por TransMilenio

Una vez más, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se viste de rojo gracias a Silvestre Dangond que este viernes, 15 de mayo, llevará a cabo el cierre de su gira el 'Último Baile' al lado de su amigo y colega Juancho de la Espriella, teniendo en cuenta que este mismo comenzó en la capital el pasado agosto.
Ante esto, a través de un comunicado, TransMilenio anunció que acompañará el evento y habilitará rutas especiales para que todos los asistentes lleguen tanto al estadio como a sus casas de manera segura y rápida. “TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos", dijeron.
Rutas de TransMilenio para concierto de Silvestre Dangond
"Para la evacuación del concierto, TransMi habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas con destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Vale recordar que los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios y no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación, el componente TransMiZonal operará en su horario habitual", explicaron.
Estación Campín - UAN
Portal del Norte
- Campín - UAN
- Calle 100 - Marketmedios
- Calle 127
- Alcalá - Col. S. Tomás Domínicos
- Toberín - Foundever
- Portal Norte
Portal de las Américas
- Campín - UAN
- Marsella
- Banderas
- Portal Américas
Portal Suba
- Campín - UAN
- Suba - Calle 100
- Niza - Calle 127
- Suba - Av. Boyacá
- Portal Suba
Portal Eldorado
- Campín - UAN
- Corferias
- El Tiempo - CCB
- Normandía
- Portal Eldorado - CC Nuestro Bogotá
Estación Movistar Arena
Portal Usme
- Movistar Arena
- Restrepo
- Calle 40 Sur
- Molinos
- Portal Usme
Portal 20 de Julio
- Movistar Arena
- Ricaurte
- AV. 1° de Mayo
- Portal 20 de Julio
Portal 80
- Movistar Arena
- AV. 68
- Boyacá
- Av. Cali
- Portal 80
Portal Sur
- Movistar Arena
- Santa Isabel
- Gral. Santander
- Portal Sur - JFK Coop. Financ.