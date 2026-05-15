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¿Irá al concierto de Silvestre Dangond? Estas son las rutas habilitadas por TransMilenio

El cierre de la gira del 'Último Baile' se llevará a cabo este 15 de mayo en El Campín y desde TransMilenio habilitaron rutas especiales para los miles de asistentes que estarán.

Silvestre Dangond y El Campín de Bogotá.jpg
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Una vez más, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se viste de rojo gracias a Silvestre Dangond que este viernes, 15 de mayo, llevará a cabo el cierre de su gira el 'Último Baile' al lado de su amigo y colega Juancho de la Espriella, teniendo en cuenta que este mismo comenzó en la capital el pasado agosto.

Ante esto, a través de un comunicado, TransMilenio anunció que acompañará el evento y habilitará rutas especiales para que todos los asistentes lleguen tanto al estadio como a sus casas de manera segura y rápida. “TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos", dijeron.

Silvestre Dangond.jpg

Rutas de TransMilenio para concierto de Silvestre Dangond

"Para la evacuación del concierto, TransMi habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas con destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Vale recordar que los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios y no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación, el componente TransMiZonal operará en su horario habitual", explicaron.

Estación Campín - UAN

Portal del Norte

  • Campín - UAN
  • Calle 100 - Marketmedios
  • Calle 127
  • Alcalá - Col. S. Tomás Domínicos
  • Toberín - Foundever
  • Portal Norte

Portal de las Américas

  • Campín - UAN
  • Marsella
  • Banderas
  • Portal Américas

Portal Suba

  • Campín - UAN
  • Suba - Calle 100
  • Niza - Calle 127
  • Suba - Av. Boyacá
  • Portal Suba

Portal Eldorado

  • Campín - UAN
  • Corferias
  • El Tiempo - CCB
  • Normandía
  • Portal Eldorado - CC Nuestro Bogotá

Estación Movistar Arena

Portal Usme

  • Movistar Arena
  • Restrepo
  • Calle 40 Sur
  • Molinos
  • Portal Usme

Portal 20 de Julio

  • Movistar Arena
  • Ricaurte
  • AV. 1° de Mayo
  • Portal 20 de Julio

Portal 80

  • Movistar Arena
  • AV. 68
  • Boyacá
  • Av. Cali
  • Portal 80

Portal Sur

  • Movistar Arena
  • Santa Isabel
  • Gral. Santander
  • Portal Sur - JFK Coop. Financ.
Rutas transmilenio concierto silvestre dangond.jpg

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