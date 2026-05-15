¿Irá al concierto de Silvestre Dangond? Estas son las rutas habilitadas por TransMilenio

Una vez más, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se viste de rojo gracias a Silvestre Dangond que este viernes, 15 de mayo, llevará a cabo el cierre de su gira el 'Último Baile' al lado de su amigo y colega Juancho de la Espriella, teniendo en cuenta que este mismo comenzó en la capital el pasado agosto.

Ante esto, a través de un comunicado, TransMilenio anunció que acompañará el evento y habilitará rutas especiales para que todos los asistentes lleguen tanto al estadio como a sus casas de manera segura y rápida. “TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos", dijeron.

Rutas de TransMilenio para concierto de Silvestre Dangond

"Para la evacuación del concierto, TransMi habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas con destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Vale recordar que los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios y no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación, el componente TransMiZonal operará en su horario habitual", explicaron.



Estación Campín - UAN

Portal del Norte



Campín - UAN

Calle 100 - Marketmedios

Calle 127

Alcalá - Col. S. Tomás Domínicos

Toberín - Foundever

Portal Norte

Portal de las Américas



Campín - UAN

Marsella

Banderas

Portal Américas

Portal Suba



Campín - UAN

Suba - Calle 100

Niza - Calle 127

Suba - Av. Boyacá

Portal Suba

Portal Eldorado



Campín - UAN

Corferias

El Tiempo - CCB

Normandía

Portal Eldorado - CC Nuestro Bogotá

Estación Movistar Arena

Portal Usme



Movistar Arena

Restrepo

Calle 40 Sur

Molinos

Portal Usme

Portal 20 de Julio



Movistar Arena

Ricaurte

AV. 1° de Mayo

Portal 20 de Julio

Portal 80



Movistar Arena

AV. 68

Boyacá

Av. Cali

Portal 80

Portal Sur

