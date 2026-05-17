Investigan si motociclista murió en atentado sicarial y no en accidente en Barrancabermeja

La víctima fue identificada como Arnulfo Lozano Quintero, de 43 años, residente en el corregimiento El Llanito, quien se movilizaba en motocicleta junto con una mujer cuando ocurrió el hecho la noche de este sábado.

Según el reporte preliminar, la motocicleta terminó colisionando contra una tubería de Ecopetrol ubicada aproximadamente 200 metros antes del cruce hacia El Llanito, en medio de las fuertes lluvias, la poca visibilidad y la falta de iluminación en la zona.

Inicialmente, las autoridades manejaron el caso como un accidente de tránsito; sin embargo, durante la inspección técnica al cadáver surgieron nuevos elementos que cambiaron el rumbo de la investigación.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, al momento de realizar el acta de inspección al cuerpo de Arnulfo Lozano fueron hallados presuntos orificios, por lo que fue necesaria la presencia de unidades de la Sijín para establecer si las lesiones corresponden a impactos de arma de fuego.



La principal hipótesis que ahora se investiga es que el motociclista habría sido víctima de un atentado sicarial y que, tras el ataque, perdió el control de la motocicleta antes de chocar contra la estructura metálica.

En el mismo hecho, la acompañante sentimental de la víctima resultó herida de gravedad. Según versiones preliminares, tras el choque la mujer cayó a un precipicio de aproximadamente 15 metros y tuvo que ser buscada por la comunidad en medio del aguacero.

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Posteriormente, organismos de socorro realizaron el rescate y la trasladaron a la Clínica Reina Lucía, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer si se trató de un accidente ocasionado por las condiciones climáticas o si detrás del caso hubo un ataque armado.