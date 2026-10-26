Denuncian a Gustavo Petro por presunto favorecimiento de contratos a cambio de favores sexuales

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Colombia, denunció penalmente al expresidente Gustavo Petro ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La acción busca que se investiguen los señalamientos sobre la presunta entrega de contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales, revelados en una entrevista publicada por la revista Semana.

Enciso tomó la decisión tras conocerse la publicación del semanario, señalando que la información evidencia cómo el exmandatario habría usado su posición de poder e influencia para beneficiar a varias mujeres con vinculaciones estatales.

Publicidad

El exsecretario de Transparencia enfatizó que "esa conducta es evidentemente una conducta delictiva que amerita una respuesta urgente" por parte de la justicia y del Congreso. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las indagaciones correspondientes, pidiendo que "recaude y proteja las pruebas, pero sobre todo proteja a las víctimas" que decidan declarar.

Gustavo Petro. Foto: AFP

La denuncia se fundamenta en las declaraciones entregadas a la revista por una mujer identificada como Deicy Jiménez, quien afirmó haber conocido al entonces senador Gustavo Petro en 2019 a través de un sitio web para adultos.



Según su relato, tras un primer encuentro íntimo en Cali, mantuvo una relación con él durante cinco años, periodo en el que habría accedido a múltiples contrataciones en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior como contraprestación por favores sexuales.

La denunciante sostuvo además que existirían entre 30 y 40 mujeres en circunstancias similares. Dentro de sus revelaciones, detalló episodios vinculados al consumo de cocaína, asegurando que en una ocasión el exmandatario le entregó tres millones de pesos en efectivo para adquirir la sustancia y transportarla en avión hasta su apartamento en Bogotá, aportando fotografías de dinero y papeletas como supuestas pruebas.

Publicidad

A este escenario se suman los señalamientos del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, quien anunció durante un debate en la Comisión Segunda del Senado que denunciará formalmente al expresidente por la supuesta "instrumentalización" de 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) en la Casa de Nariño.