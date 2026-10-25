“Jamás he cometido un delito en ninguna relación sexual”: Petro responde a denuncia de Deicy Jiménez

“Jamás he cometido un delito en ninguna relación sexual”. Con esta afirmación, el expresidente Gustavo Petro respondió a las denuncias de Deicy Jiménez, quien aseguró que presuntamente habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales. El exmandatario negó haber utilizado su poder para obtener relaciones sexuales y rechazó los señalamientos, que pidió no confundir con los programas sociales dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad.

En un pronunciamiento publicado a través de su cuenta de X, Petro fue enfático al negar que hubiera ofrecido contratos a cambio de relaciones sexuales. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, aseguró. También sostuvo que las acusaciones hacen parte de una estrategia para indagar sobre su vida privada, después de que, según él, no se lograra demostrar que hubiera cometido actos de corrupción o narcotráfico.

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El expresidente también se refirió a su ‘relación’ con el trabajo sexual y aseguró que, cuando era joven, habría visitado ocasionalmente lugares donde se ejercía esta actividad. “Cuando era muy joven, visitaba de vez en cuando lugares donde se ejercía el trabajo sexual. Allí experimenté que me parecía sucio pagar por sexo y percibí la tristeza de los hombres y las mujeres que acudían a esos lugares. Por eso, hace décadas dejé de visitarlos”, afirmó.

Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia, este es mi comunicado: pic.twitter.com/I0dDYSVjtF — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2026

Petro negó que hubiera sometido a mujeres o utilizado su cargo para obtener beneficios sexuales. En su respuesta, insistió en que la libertad debe ser un principio fundamental en las relaciones personales y rechazó cualquier conducta que implique vulnerar los derechos de otra persona. “Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar. En mi sexualidad no está el uso del poder, sino la búsqueda del amor y su realización”, señaló.



El exmandatario también defendió los programas sociales dirigidos a mujeres que ejercen el trabajo sexual y aseguró que su propósito habría sido ofrecerles otras oportunidades laborales y educativas, no obtener beneficios personales. Además, afirmó que durante su Gobierno las mujeres de menores ingresos fueron las principales beneficiarias de su política social y económica.

La respuesta de Petro se conoce después de que Jiménez afirmara, en una entrevista con la revista Semana, que habría recibido contratos en entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior por recomendación del entonces presidente. La denunciante aseguró que estas vinculaciones habrían estado relacionadas con favores sexuales y sostuvo que entre 30 y 40 mujeres habrían vivido situaciones similares. También habló de presuntas amenazas contra algunas de ellas.