Andrés Forero cuestiona llegada de Ordóñez al MinInterior: “Se necesita alguien que concierte más”

El senador del Centro Democrático Andrés Forero expresó sus dudas sobre la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior y su capacidad para construir acuerdos con los partidos políticos. En entrevista con Sala de Prensa Blu, señaló que el Gobierno necesita fortalecer el diálogo con el Congreso para avanzar en proyectos clave, como la ley de sometimiento y la iniciativa de rescate fiscal.

La salida de Rodrigo Lara de esa cartera y la llegada de Ordóñez se produjeron en medio de una semana marcada por las dificultades del Gobierno con la aprobación del presupuesto nacional. Para Forero, aunque el cambio ministerial genera interrogantes, el Ejecutivo debe priorizar la concertación con las distintas fuerzas políticas.

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“Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nuestros amigos nos digan cuando ellos sienten que lo están haciendo mal. Y yo creo que ahí se equivocó el señor presidente de la República, porque yo creo que se necesitan más puentes y no menos. Se necesita alguien que concierte más, alguien que dialogue más y no menos”, afirmó el senador.

Andrés Forero cuestiona la capacidad de diálogo de Alejandro Ordóñez

El congresista aclaró que sus reparos no obedecen a una diferencia personal con el nuevo ministro, sino a las dudas sobre su capacidad para facilitar consensos en el Legislativo. También advirtió que algunas de sus posiciones podrían generar distanciamientos con partidos que el Gobierno necesita para sacar adelante su agenda.

“Uno tiene la visión de que es un hombre de unos principios muy sólidos, muy poco dispuesto a dialogar, a transigir, a buscar acuerdos. Y es una preocupación no tanto con el Centro Democrático, que en muchos temas nosotros tenemos una identidad, una convergencia ideológica con el presidente”, precisó Forero.

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El senador agregó que otras colectividades, como el Partido Liberal, podrían alejarse del Ejecutivo si no encuentran espacios de diálogo. No obstante, manifestó que espera que Ordóñez logre mejorar la relación entre el Gobierno y el Congreso.

Ley de sometimiento y rescate fiscal, entre los retos legislativos

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Forero identificó dos iniciativas como prioritarias para el Legislativo: la ley de sometimiento, que esperaba avanzar al segundo debate antes del 4 de noviembre, y la ley de rescate fiscal, cuyo contenido todavía no conocía el Congreso al momento de la entrevista.

Sobre la salida de Lara, señaló que el problema relacionado con el presupuesto fue un error del Gobierno y que las responsabilidades debían entenderse dentro del trabajo conjunto de las entidades involucradas.

“Yo debo decir que cuando también oí las declaraciones del ministro Lara al día siguiente, pues a mí también me parecieron desafortunadas, porque básicamente se lava las manos”, comentó.

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Finalmente, Forero sostuvo que el Gobierno debe tener en cuenta que su margen electoral fue estrecho y buscar acercamientos con quienes votaron con reservas. Aunque reiteró sus inquietudes, expresó su deseo de que el nuevo ministro consiga los acuerdos necesarios para impulsar los proyectos oficiales.

Escuche la entrevista completa aquí: