Las elecciones regionales del año entrante van a ser parte de esa batalla cultural: Carlos Suárez

Durante su conferencia titulada ‘La batalla cultural, la que aún no hemos dado’, en el tercer día del Congreso Colombiano de la Construcción, Carlos Suárez, estratega de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que las elecciones regionales de 2027 serán parte de la “batalla cultural” que están librando para transformar al país.

Dijo que el triunfo del hoy presidente fue una “oxigenación” y que todavía no se ha ganado nada, por lo que estos cuatro años pueden ser un “pequeño respiro”.

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“(…) Independientemente de los objetivos políticos que durante décadas hemos tenido en varios espectros, debemos darnos cuenta de que nos unimos ahora o va a ser muy difícil atravesar el Niágara en bicicleta. 2027 es el primer puerto, las elecciones regionales del año entrante van a ser parte de esa batalla cultural, la tenemos que dar unidos y, de otra manera, nos tenemos que reinventar mientras el enemigo hace un solo ejército con una sola narrativa y se une en los teléfonos celulares de toda su manada”, sostuvo.

Suárez señaló, además, que no es momento de “equivocarse” al leer al contrario, pues, según dijo, sus adversarios están organizados en torno a un solo mensaje.

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“Los contradictores míos dicen que yo soy el dueño de las bodegas y dicen que yo soy el que se creó los bots. Y todavía lo siguen pensando después de los 13 millones de bots que llegaron a las urnas. No nos equivoquemos leyendo al contrario, el contrario está organizado en un solo mensaje”, añadió.

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Sobre el éxito de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella, el estratega explicó que las elecciones se ganan entendiendo las emociones y los sentimientos. En su caso, aseguró que lo lograron escuchando al pueblo, que, según afirmó, está listo para dar la batalla cultural.

“La gran política me critica porque afirmo que las elecciones se ganan con emociones y sentimientos, pues yo me sostengo, las sociedades no eligen planes de gobierno, los abusos que pierden campañas son ejemplos vivientes de su equivocación. Nosotros ganamos porque los pueblos eligen líderes y sueños colectivos, no eligen programas de gobierno. Los programas de gobierno son para que los ministros los ejecuten, pero no para ganar elecciones”, detalló.

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Suárez terminó su intervención invitando al sector de la construcción y a los empresarios a sumarse a la “batalla cultural” para sacar adelante la economía del país.

“Ustedes que sostienen la economía del país, ustedes que sostienen el desarrollo del país, que son los que generan riqueza y nos están ayudando a sostener este barco que nos dejaron a punto de naufragar, tienen también que converger en que son los soldados para dar la batalla cultural de la narrativa y la comunicación”.