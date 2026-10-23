En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba Casanare
Quitavisas
Rodrigo Lara
Presto - Nutresa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Las elecciones regionales del año entrante van a ser parte de esa batalla cultural: Carlos Suárez

Las elecciones regionales del año entrante van a ser parte de esa batalla cultural: Carlos Suárez

El estratega de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella habló sobre los retos del país y los éxitos de la campaña.

Charla en el Congreso Colombiano de la Confección.
Charla en el Congreso Colombiano de la Confección.
Foto: Congreso Colombiano de la Confección
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Durante su conferencia titulada ‘La batalla cultural, la que aún no hemos dado’, en el tercer día del Congreso Colombiano de la Construcción, Carlos Suárez, estratega de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que las elecciones regionales de 2027 serán parte de la “batalla cultural” que están librando para transformar al país.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Dijo que el triunfo del hoy presidente fue una “oxigenación” y que todavía no se ha ganado nada, por lo que estos cuatro años pueden ser un “pequeño respiro”.

Últimas noticias

Rodrigo Lara y su esposa María José Valenzuela
Política

Esposa de Rodrigo Lara se pronuncia sobre salida del Ministerio del Interior

Juan Fernando Cristo y Rodrigo Lara.
Política

Era insostenible la permanencia de Rodrigo Lara como mininterior: Juan Fernando Cristo

Publicidad

“(…) Independientemente de los objetivos políticos que durante décadas hemos tenido en varios espectros, debemos darnos cuenta de que nos unimos ahora o va a ser muy difícil atravesar el Niágara en bicicleta. 2027 es el primer puerto, las elecciones regionales del año entrante van a ser parte de esa batalla cultural, la tenemos que dar unidos y, de otra manera, nos tenemos que reinventar mientras el enemigo hace un solo ejército con una sola narrativa y se une en los teléfonos celulares de toda su manada”, sostuvo.

Suárez señaló, además, que no es momento de “equivocarse” al leer al contrario, pues, según dijo, sus adversarios están organizados en torno a un solo mensaje.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Los contradictores míos dicen que yo soy el dueño de las bodegas y dicen que yo soy el que se creó los bots. Y todavía lo siguen pensando después de los 13 millones de bots que llegaron a las urnas. No nos equivoquemos leyendo al contrario, el contrario está organizado en un solo mensaje”, añadió.

Publicidad

Sobre el éxito de la campaña del presidente Abelardo De La Espriella, el estratega explicó que las elecciones se ganan entendiendo las emociones y los sentimientos. En su caso, aseguró que lo lograron escuchando al pueblo, que, según afirmó, está listo para dar la batalla cultural.

“La gran política me critica porque afirmo que las elecciones se ganan con emociones y sentimientos, pues yo me sostengo, las sociedades no eligen planes de gobierno, los abusos que pierden campañas son ejemplos vivientes de su equivocación. Nosotros ganamos porque los pueblos eligen líderes y sueños colectivos, no eligen programas de gobierno. Los programas de gobierno son para que los ministros los ejecuten, pero no para ganar elecciones”, detalló.

Publicidad

Suárez terminó su intervención invitando al sector de la construcción y a los empresarios a sumarse a la “batalla cultural” para sacar adelante la economía del país.

“Ustedes que sostienen la economía del país, ustedes que sostienen el desarrollo del país, que son los que generan riqueza y nos están ayudando a sostener este barco que nos dejaron a punto de naufragar, tienen también que converger en que son los soldados para dar la batalla cultural de la narrativa y la comunicación”.

Relacionados

Noticias de hoy

Política

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad