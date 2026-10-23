Esposa de Rodrigo Lara se pronuncia sobre salida del Ministerio del Interior

María José Valenzuela es la esposa del ahora exministro del Interior, Rodrigo Lara. En las últimas horas, Valenzuela publicó la carta de 9 páginas que le envió Lara al presidente Abelardo De La Espriella presentando su renuncia.

La publicación de este documento ha generado diferentes reacciones y comentarios, que la misma Valenzuela ha respondido. En uno de ellos, se refirió a la versión que tiene sobre la salida de Lara de la cartera.

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"Te cuento que eso solo fue una persecución orquestada. Se fue porque no le quiso nombrar una viceministra a Carlos Suárez, que es el poder detrás del trono. Ahí empezó toda la persecución", dijo Valenzuela al responder a uno de los comentarios.

Rodrigo Lara. Foto: Presidencia

Suárez es actualmente el presidente de la junta directiva de Ecopetrol y fue el estratega de campaña del presidente Abelardo De La Espriella. En las últimas horas, Suárez celebró la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior.



"Vuelve al ruedo el que dice lo que piensa y hace lo que dice", aseguró Suárez al publicar una foto con Ordóñez.

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol también dijo que en 2018 asesoró a Ordóñez en su candidatura a la presidencia.

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"Abran paso que Ordóñez ha llegado. ¿Quemó libros comunistas y destituyó a Petro? Ese es un defensor de la patria", dijo Suárez en las últimas horas.