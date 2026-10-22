En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bombardeo contra ELN
Eva Ferrer
Luis Díaz
Las 48 mujeres
Alejandro Ordóñez
Presupuesto 2027

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Era insostenible la permanencia de Rodrigo Lara como mininterior: Juan Fernando Cristo

Era insostenible la permanencia de Rodrigo Lara como mininterior: Juan Fernando Cristo

Manifestó que Lara era "demasiado demócrata para el talante e ideología que está demostrando el Gobierno actual".

Juan Fernando Cristo y Rodrigo Lara.
Juan Fernando Cristo y Rodrigo Lara.
Fotos: Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo aseguró que la permanencia de Rodrigo Lara en esa cartera era insostenible debido a las diferencias ideológicas y a la falta de confianza con el presidente Abelardo de la Espriella.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El exfuncionario opinó en Recap Blu que el perfil democrático y liberal de Lara no coincidía con la orientación política que ha demostrado el actual Gobierno, lo que habría dificultado su continuidad en uno de los cargos más importantes del gabinete.

Últimas noticias

Abelardo De La Espriella y Rodrigo Lara.jpg
Política

De La Espriella responde a Rodrigo Lara por su salida: "Diferencias de criterio"

Alejandro-Ordonez-AFP.jpg
Política

"Que su filosofía no raye autonomía del Congreso": senadora Norma Hurtado sobre nuevo mininterior

Publicidad

“Es demasiado demócrata para el talante y para la ideología que está demostrando el Gobierno actual”, afirmó Cristo.

Para el exministro, las diferencias entre ambos no se limitaban a decisiones puntuales, sino que evidenciaban una falta de identidad de propósitos que impedía mantener una relación funcional entre el jefe de Estado y el titular de la cartera política.

“Era insostenible su permanencia en el cargo como ministro del Interior”, enfatizó.

Rodrigo Lara.
Rodrigo Lara.
Foto: Presidencia

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Relación mininterior con presidente

Cristo también explicó que el Ministerio del Interior requiere una relación de confianza particularmente estrecha con el presidente, debido a su responsabilidad en la interlocución con el Congreso de la República y en la construcción de acuerdos políticos.

Publicidad

“Un ministro del Interior tiene que tener obviamente la confianza del presidente, pero tiene que tener también la capacidad, el criterio, la independencia suficiente para construir espacios de diálogo con todos los sectores representados en el Congreso”, agregó.

En ese sentido, el exfuncionario advirtió que el problema aparece cuando las decisiones relacionadas con el Legislativo se toman directamente desde la Presidencia, sin la participación efectiva del ministro del Interior. A su juicio, esta situación dificulta el cumplimiento de las funciones de la cartera y limita la capacidad del Gobierno para construir consensos con las diferentes fuerzas políticas.

Polémica por presupuesto

Frente a la controversia por el trámite del Presupuesto General de la Nación, que terminó siendo expedido mediante decreto luego de las dificultades en el proceso legislativo, Cristo defendió la explicación presentada por Lara en su carta de renuncia. El exministro aclaró que la revisión y comparación de los textos aprobados por el Senado y la Cámara corresponde al Ministerio de Hacienda, y no al Ministerio del Interior.

Publicidad

“El trámite del Presupuesto General de la Nación es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y siempre lo ha sido”, afirmó.

Por esa razón, consideró que el episodio presupuestal no explica la salida de Lara y cuestionó que se le atribuyera responsabilidad por un procedimiento que, según indicó, corresponde a la cartera económica.

Finalmente, Cristo insistió en que la controversia presupuestal habría servido como excusa para precipitar un cambio en el Ministerio del Interior y descartó que la salida de Lara fuera una consecuencia directa de ese incidente.

Publicidad

Relacionados

Juan Fernando Cristo

Rodrigo Lara

Ministerio del Interior

Ministerio de Interior

Entrevista

Publicidad

Publicidad

Publicidad