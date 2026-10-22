Era insostenible la permanencia de Rodrigo Lara como mininterior: Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo aseguró que la permanencia de Rodrigo Lara en esa cartera era insostenible debido a las diferencias ideológicas y a la falta de confianza con el presidente Abelardo de la Espriella.

El exfuncionario opinó en Recap Blu que el perfil democrático y liberal de Lara no coincidía con la orientación política que ha demostrado el actual Gobierno, lo que habría dificultado su continuidad en uno de los cargos más importantes del gabinete.

Publicidad

“Es demasiado demócrata para el talante y para la ideología que está demostrando el Gobierno actual”, afirmó Cristo.

Para el exministro, las diferencias entre ambos no se limitaban a decisiones puntuales, sino que evidenciaban una falta de identidad de propósitos que impedía mantener una relación funcional entre el jefe de Estado y el titular de la cartera política.



“Era insostenible su permanencia en el cargo como ministro del Interior”, enfatizó.

Rodrigo Lara. Foto: Presidencia

Relación mininterior con presidente

Cristo también explicó que el Ministerio del Interior requiere una relación de confianza particularmente estrecha con el presidente, debido a su responsabilidad en la interlocución con el Congreso de la República y en la construcción de acuerdos políticos.

Publicidad

“Un ministro del Interior tiene que tener obviamente la confianza del presidente, pero tiene que tener también la capacidad, el criterio, la independencia suficiente para construir espacios de diálogo con todos los sectores representados en el Congreso”, agregó.

En ese sentido, el exfuncionario advirtió que el problema aparece cuando las decisiones relacionadas con el Legislativo se toman directamente desde la Presidencia, sin la participación efectiva del ministro del Interior. A su juicio, esta situación dificulta el cumplimiento de las funciones de la cartera y limita la capacidad del Gobierno para construir consensos con las diferentes fuerzas políticas.



Polémica por presupuesto

Frente a la controversia por el trámite del Presupuesto General de la Nación, que terminó siendo expedido mediante decreto luego de las dificultades en el proceso legislativo, Cristo defendió la explicación presentada por Lara en su carta de renuncia. El exministro aclaró que la revisión y comparación de los textos aprobados por el Senado y la Cámara corresponde al Ministerio de Hacienda, y no al Ministerio del Interior.

Publicidad

“El trámite del Presupuesto General de la Nación es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y siempre lo ha sido”, afirmó.

Por esa razón, consideró que el episodio presupuestal no explica la salida de Lara y cuestionó que se le atribuyera responsabilidad por un procedimiento que, según indicó, corresponde a la cartera económica.

Finalmente, Cristo insistió en que la controversia presupuestal habría servido como excusa para precipitar un cambio en el Ministerio del Interior y descartó que la salida de Lara fuera una consecuencia directa de ese incidente.