Rodrigo Lara presenta carta de renuncia a MinInterior por solicitud del presidente De La Espriella

Rodrigo Lara ya le presentó al presidente Abelardo De La Espriella su carta de renuncia al Ministerio del Interior.

Es importante recordar que De La Espriella anunció en la noche de este miércoles que Lara iba a salir de la cartera; ese cargo ahora lo ejercerá Alejandro Ordóñez, actual embajador ante la OEA.

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En su misiva, Lara le agradeció al presidente por haberlo nombrado ministro. “Le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza que depositó en mí al encomendarme esta responsabilidad. Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor, y me llevo el orgullo de haber trabajado con un equipo comprometido con las instituciones, con los territorios y con la seguridad y la convivencia de los colombianos”, señaló Lara.

Además, dijo que estaba dispuesto a realizar el empalme con la persona que llega a ocupar el cargo. “Me pongo a su disposición, y a la de quien sea designado para sucederme, para adelantar un proceso de empalme ordenado y entregar de manera completa la información sobre los asuntos en curso del Ministerio, de modo que se garantice la continuidad de su gestión y de los compromisos adquiridos con el Congreso de la República, las entidades territoriales y la ciudadanía”, dice la carta.



Lara además menciona los resultados que se dieron durante los dos meses que estuvo al frente de la cartera.

Señala que hubo atención de emergencias, lucha contra la corrupción y también destaca el decreto que regula la protesta social, entre otros temas.

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“Le ruego transmitir un saludo muy afectuoso a su señora esposa, a sus hijos y a sus padres, con mi agradecimiento por la confianza que me brindaron. Serví con lealtad a la campaña, a usted y a este Gobierno. Trabajé en armonía con mis colegas del gabinete, entre quienes encontré personas maravillosas, y serví a mi patria con inmenso amor y compromiso”, dice Lara.

