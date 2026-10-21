Rodrigo Lara sale del MinInterior: presidente De La Espriella ya nombró su reemplazo

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y confirmó la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo en el cargo. A través de un mensaje público, el jefe de Estado informó además que el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá las funciones de la cartera política de manera temporal mientras se concreta la posesión oficial.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la llegada de Ordóñez a la cabeza de la política interna del país busca fortalecer la agenda gubernamental en el Congreso y en la relación con las regiones. De La Espriella destacó que la trayectoria y experiencia del nuevo funcionario serán claves para abordar las metas institucionales de la administración.

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Por su parte, el jefe de Estado envió un mensaje de reconocimiento al ministro saliente por las labores prestadas durante su permanencia en el gabinete ejecutivo. "Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia", señaló el presidente al confirmar el relevo ministerial.

Alejandro Ordoñez Foto: AFP

Mientras concluyen los trámites administrativos para el nombramiento definitivo de Ordóñez Maldonado, la cartera del Interior quedará bajo la figura de encargo en manos del actual ministro de Justicia, Iván Cancino, garantizando la continuidad operativa de la entidad.



¿Quién es Alejandro Ordóñez, el nuevo ministro del Interior nombrado por De La Espriella?

El recién designado jefe de la cartera del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, cuenta con un amplio recorrido en el sector público y en el ámbito judicial del país.



Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y especialista en Derecho Administrativo, Ordóñez ejerció como Procurador General de la Nación entre 2009 y 2016. En su trayectoria en la rama judicial se desempeñó como Magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008, corporación que presidió en el periodo 2004-2005. También ocupó la presidencia del Tribunal Administrativo de Santander y fue concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989.

En el ámbito diplomático, el nuevo ministro fue recientemente embajador y jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En la academia, ha ejercido la docencia en la Universidad Santo Tomás, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Colombia, entre otras instituciones.