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Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior: así lo anunció De La Espriella

El mandatario anunció la salida de Rodrigo Lara Restrepo e Iván Cancino estará encargado del cargo temporalmente.

Alejandro-Ordonez-AFP.jpg
Alejandro Ordoñez
Foto: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella retiró de su cargo al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la noche de este miércoles, 21 de octubre.

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El mandatario agradeció a Lara Restrepo por su labor al frente del ministerio. “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia”, expresó.

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De La Espriella también dio la bienvenida al exprocurador y actual embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá las funciones del Ministerio del Interior tras su nombramiento.

“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”, manifestó el presidente.

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Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez Maldonado, el ministro de Justicia, Iván Cancino, estará a cargo temporalmente de las funciones del Ministerio del Interior.

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El mandatario señaló que Cancino asumirá de manera provisional las responsabilidades de esa cartera durante el proceso de transición.

“Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, aseguró. De La Espriella reiteró el compromiso de su administración con el país y aseguró que su Gobierno continuará trabajando para cumplir sus objetivos.

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