”Nadie puede responder por lo que no controla”: Rodrigo Lara sobre el trámite del presupuesto

Rodrigo Lara ya le presentó su carta de renuncia al presidente Abelardo De La Espriella, pues le fue solicitada en una reunión en Casa de Nariño en la noche de este miércoles.

La renuncia de Lara se da tras la polémica que hubo en el trámite del Presupuesto General de la Nación del 2027, pues hubo una diferencia entre el texto que fue aprobado en el Senado y el que aprobó la Cámara de Representantes.

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Lara, al referirse al tema, dijo que nadie puede responder por lo que no controla. “Sobre el presupuesto, me permito precisar que el Ministerio del Interior no es ni ha sido nunca responsable del cotejo y la compilación de los textos. Es tarea, como lo sabe todo el país político, que corresponde a otra cartera, y nadie puede responder por lo que no controla”, señala Lara.

En la carta también menciona algunas dificultades que hubo antes del comienzo del gobierno. “Pese a las dificultades que surgieron antes del inicio del Gobierno, construimos una amplia mayoría parlamentaria sin acudir a la mermelada ni a transacciones ocultas”, agregó Lara.



Al actual embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, quien ahora será el ministro del Interior, también le envió un mensaje.

“En apenas 76 días logramos 10 grandes resultados. Íbamos por muchos más. Espero que las iniciativas emprendidas tengan continuidad. A mi sucesor, el Dr. Ordóñez, le deseo éxitos y toda mi disposición para un empalme ordenado”, agregó Lara al publicar su carta de renuncia.

