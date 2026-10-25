Editor del New York Times alerta sobre presiones políticas al periodismo y defiende su independencia

El diario estadounidense The New York Times recibió un reconocimiento durante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada en Bogotá, por su defensa de la libertad de expresión y las garantías constitucionales para ejercer el periodismo.

Su editor, Mark Lacey, habló con Noticias Caracol sobre los desafíos que enfrenta la prensa y las estrategias para mantener la independencia frente a las presiones del poder político.

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Lacey señaló que las acciones de la administración de Donald Trump contra los medios pueden tener consecuencias sobre el trabajo periodístico, especialmente cuando se combinan ataques públicos, litigios y restricciones de acceso a fuentes oficiales.

“Donald Trump lo está intentando todo. Está atacando públicamente a nuestros periodistas, mencionándolos por sus nombres. Básicamente está tratando de dañar nuestra reputación al decir que somos enemigos del pueblo y que somos una organización periodística en decadencia”, afirmó el editor.



¿Cómo afectan las presiones políticas a los medios de comunicación?

El editor explicó que las presiones económicas y judiciales pueden llevar a algunas organizaciones a ser más cautelosas al publicar información. Sin embargo, aseguró que The New York Times mantiene su compromiso con la investigación y la rendición de cuentas, independientemente de quién esté en el poder.

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“Por tanto, nuestro papel no es ser un partido de oposición ni convertirnos en portavoces de la oposición frente a la actual administración. Nuestro papel es exigirle cuentas al gobierno y el gobierno anterior estaba encabezado por un demócrata”, precisó Lacey.

También indicó que el periódico verifica las declaraciones de Trump antes de publicarlas y consulta otras fuentes para evitar convertirse en un canal de difusión de sus mensajes.

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Inteligencia artificial y confianza en el periodismo

Lacey consideró que la inteligencia artificial representa un desafío para los periodistas, especialmente por la circulación de imágenes y contenidos cuya veracidad puede ser difícil de establecer. A su juicio, esta situación refuerza la importancia de los medios confiables y del periodismo basado en hechos.

“Cuanto más produzca la inteligencia artificial cosas que no son ciertas, cuanto más circulen imágenes sobre las que no sabemos si lo que muestran ocurrió realmente o no, más necesitará la gente acudir a una organización periodística confiable para saber qué sucedió de verdad”, sostuvo.

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El alcance digital de The New York Times

Pese a las dificultades, Lacey destacó el crecimiento de la audiencia digital del periódico y afirmó que más de 13 millones de personas pagan actualmente por acceder a sus contenidos.

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El editor concluyó que los medios deben adaptarse a los cambios tecnológicos y a la desconfianza institucional, sin abandonar su función de investigar, verificar y ofrecer información independiente.