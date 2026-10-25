De La Espriella anuncia campaña de ahorro de agua, energía y gas ante el fenómeno de El Niño

Durante la más reciente alocución presidencial, el presidente Abelardo De La Espriella anunció una campaña nacional para promover el ahorro de agua, energía y gas, en medio del endurecimiento del fenómeno de El Niño. El mandatario aseguró que comenzará a aplicar medidas de ahorro en su propia casa y pidió a las entidades públicas, las familias, los empresarios y los comerciantes sumarse a la iniciativa para evitar el desperdicio de estos recursos.

“No se trata de dejar de vivir bien, se trata de consumir responsablemente, evitar el desperdicio y comprender que cada gota de agua y cada kilovatio que ahorramos cuentan en medio de esta crisis”, afirmó el presidente. El anuncio se da mientras los embalses del país se encuentran en el 75,8 % de su capacidad. Según el mandatario, la meta es llegar al 80 % antes del próximo 30 de noviembre.

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En la misma alocución, el mandatario anunció que la próxima semana presentará la Ley de Rescate Fiscal, con la que busca responder a los desafíos presupuestales y fiscales del país. Según explicó, dará a conocer las medidas que contempla la iniciativa y la manera en que pretende garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y los recursos para atender las prioridades de los colombianos.

“Les explicaremos con transparencia, con claridad en qué consiste, cuáles son las medidas, qué proponemos y cómo buscamos garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y los recursos necesarios para atender las prioridades de los colombianos”, señaló Abelardo. El presidente reconoció las dificultades fiscales y aseguró que no prometerá soluciones mágicas, aunque todavía no presentó los detalles de la propuesta.



En materia social, Abelardo anunció que el próximo miércoles 28 de octubre comenzarán los pagos de un nuevo ciclo del programa Colombia Mayor, que beneficiará a más de 2,8 millones de adultos mayores, con transferencias de hasta $230.000 por persona. Según explicó, el programa tiene un déficit superior a los $3 billones, pero aseguró que esta situación no impedirá continuar con los giros.

“Esa situación no puede convertirse en una excusa para dejar desamparados a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos (...) Para cumplir este compromiso hemos destinado $669.581 millones. Con este nuevo giro, nuestro gobierno completa más de $1,3 billones gestionados para atender a los beneficiarios”, afirmó el presidente.

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La reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto también estuvo entre los anuncios. El mandatario informó que se proyectaron más de $332.000 millones para construir, reparar y rehabilitar 7.385 viviendas. Además, anunció $50.000 millones para demoler edificaciones que representan un riesgo para las comunidades y recursos para apoyar la recuperación de pequeños negocios y actividades productivas.

En materia de empleo y educación, el Gobierno anunció un programa de formación especializada del SENA para 75.115 trabajadores de 10.612 empresas, con una inversión superior a los $800 millones. También informó sobre una nueva convocatoria del Fondo Emprender para impulsar iniciativas productivas en las regiones afectadas por el terremoto y una alianza con Google para ofrecer un millón de becas en competencias computacionales, inteligencia artificial y computación en la nube.