"Gobierno Petro llevó a que finanzas del país sean una bomba de tiempo": vicepresidente Restrepo

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, lanzó fuertes críticas contra las decisiones económicas del gobierno del expresidente Gustavo Petro y aseguró que la actual administración heredó una situación fiscal compleja. Durante el Congreso Colombiano de la Construcción, realizado en Cartagena, calificó las finanzas públicas como una “bomba de tiempo”.

Restrepo cuestionó las decisiones adoptadas por el anterior Gobierno y afirmó que estas habrían provocado un deterioro de las finanzas del Estado. Según el vicepresidente, el Ejecutivo deberá implementar un ajuste fiscal de gran magnitud para recuperar el equilibrio presupuestal y atender las necesidades del país.

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“El Gobierno de Abelardo de la Espriella heredó una bomba de tiempo que refleja una profunda irresponsabilidad”, afirmó el funcionario al referirse al panorama fiscal. Además, sostuvo que hubo un ataque directo contra las finanzas públicas y cuestionó las razones detrás de las decisiones económicas de la administración anterior.

“¿Cómo es posible que alguien haya tomado decisiones de esa naturaleza para acabar con un país? Eso solamente refleja odio por este país, ataque directo a una nación”, expresó Restrepo durante su intervención en el encuentro del sector constructor.

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Ajuste fiscal podría superar los $40 billones

Uno de los asuntos que genera expectativa es la próxima presentación de la ley de ajuste fiscal, cuya radicación estaría prevista para la próxima semana. Según fuentes consultadas por Blu Radio, el Gobierno nacional planea presentar la iniciativa entre el lunes y el martes.

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Mientras el Ministerio de Hacienda ha manejado una cifra cercana a los $40 billones, el vicepresidente planteó que el esfuerzo necesario para sanear las finanzas públicas podría ser considerablemente mayor.

Restrepo aseguró que el Gobierno ya tomó una primera decisión para eliminar cerca de $14 billones del presupuesto nacional, como parte de las medidas para reducir los excesos del gasto público.

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“Ayer se tomó una primera decisión efectiva de lograr eliminar cerca de 14 billones de pesos del presupuesto nacional”, indicó el vicepresidente.

Asimismo, sostuvo que el ajuste de las cuentas públicas para el próximo año tendría que contemplar un esfuerzo cercano a los $70 billones, cifra que, según explicó, responde a la necesidad de rescatar las finanzas del Estado.