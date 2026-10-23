Repuestos y servicio técnico, claves para la operación del transporte de carga en Colombia

La disponibilidad de repuestos y la capacidad de respuesta de los talleres son factores determinantes para las empresas de transporte de carga y pasajeros, que necesitan mantener sus vehículos en funcionamiento y reducir los tiempos de inactividad. En ese contexto, Divemotor reporta avances en la expansión de su infraestructura posventa en Colombia y proyecta nuevas aperturas para atender la demanda del sector.

La compañía, que comercializa camiones y buses de las marcas Mercedes-Benz, Freightliner y FUSO, cuenta actualmente con ocho sedes en siete ciudades del país, frente a las dos que tenía en 2023. Además, dispone de más de 120 bahías de trabajo para atender mantenimientos, reparaciones y alistamientos.

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Según la empresa, cerca del 80 % de su operación posventa se presta a través de esta red propia. La infraestructura tiene presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Duitama y Pereira, y la compañía contempla abrir tres sedes adicionales próximamente.

Inventario de repuestos y descuentos para los transportadores

Como parte de su estrategia de atención a los clientes, Divemotor realiza del 22 al 24 de octubre su Feria de Repuestos, una jornada que se desarrolla en sus sedes a nivel nacional y que ofrece descuentos de entre el 5 % y el 80 %, según las referencias disponibles.

La oferta incluye repuestos para camiones y buses, así como componentes para maquinaria pesada de la marca JCB. Entre los productos de mayor demanda se encuentran filtros y lubricantes, además de piezas para motores y componentes destinados a reparaciones de mayor costo.

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De acuerdo con Juan Carlos Rojas, gerente sénior de Posventa de Divemotor, la feria se realiza dos veces al año, en abril y octubre, en respuesta a las necesidades de los clientes que buscan programar compras y acceder a mejores condiciones para el mantenimiento de sus vehículos.

La compañía asegura que mantiene más de US$20 millones invertidos en inventario de repuestos. El propósito es facilitar el acceso a los componentes y reducir los tiempos de espera que pueden afectar la operación de los transportadores.

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Crecimiento en el mercado de vehículos pesados

La expansión de los servicios posventa acompaña el crecimiento comercial de la compañía. Divemotor proyecta vender más de 1.173 vehículos durante 2026, un volumen 2,2 veces superior al registrado en 2023. Actualmente, cuenta con más de 450 colaboradores dedicados a las áreas comercial, de servicio y suministro de repuestos.

En el segmento de camiones de más de 15 toneladas, la participación de mercado de la compañía pasó del 4,4 % en 2023 al 10,8 % en 2025. Además, a septiembre de 2026, las matrículas de sus vehículos en esta categoría ya superaban las 566 unidades, según las cifras entregadas por la empresa.

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Para este año, Divemotor también proyecta ingresos superiores a US$38,5 millones por repuestos y servicios posventa, lo que representaría 2,4 veces el resultado de 2023.