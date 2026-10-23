"El ajuste fiscal debe ser de 40 billones de pesos": la meta de Daniel Briceño para sanear finanzas

En vísperas de que el Gobierno nacional radique ante el Congreso de la República el proyecto de ley de ajuste fiscal, el representante a la Cámara Daniel Briceño expuso en Blu Radio su postura frente a las medidas para sanear las finanzas públicas y el impacto del recorte del aparato estatal.

Un recorte necesario frente a un Estado "insostenible"

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Briceño fue enfático al señalar que Colombia requiere de manera urgente un ajuste fiscal de 40 billones de pesos, equivalente a dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para brindarle oxígeno a la economía nacional. Al diagnosticar la situación financiera, el congresista comparó el funcionamiento del país con el endeudamiento continuo de un hogar:

"Cuando uno se pone a hacer un trabajo juicioso de ajustarse el cinturón y apretarse el cinturón, eso le duele y siempre duele. Literalmente así funciona el Estado colombiano, como si un ciudadano estuviera pagando servicios públicos con tarjeta de crédito y al siguiente mes tarjeta de crédito la pagara con otra tarjeta de crédito. Esto es insostenible".



El representante anticipó que la reducción del gasto provocará inconformidad en sectores políticos acostumbrados a la expansión burocrática:

"¿A quién le va a doler? Primero le va a doler a la política en general, porque aquí de a poco nos han venido enseñando, mal enseñando de que el Estado se puede ampliar todo lo que ellos quieran, cuando usted dice que va a eliminar entidades, que va a reducir el número de contratistas, que usted va a eliminar el número de gastos, que usted va a revisar cada uno de los pesos, pues mucha gente se va a incomodar".

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Régimen de estabilidad jurídica para atraer inversión

Como complemento a la reducción del gasto, Briceño destacó la urgencia de generar confianza en el sector empresarial para impulsar la creación de empleo. Para ello, recordó que radicó un proyecto de ley que busca restablecer el sistema de estabilidad jurídica:

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"Nosotros radicamos un proyecto de ley ya hace 3 meses y le hemos estado diciendo al gobierno nacional que en este momento hay que crear un sistema de estabilidad jurídica como el que ya existió en Colombia hacia el año 2005. Usted le asegura al Estado colombiano como inversionista que va a traer una alta inversión y a cambio el estado le dice: 'Okay... yo le voy a dar a usted unas condiciones regulatorias y tributarias a 15, 20, 25 o 30 años'".

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El congresista detalló que estas garantías, pensadas para proyectos con montos cercanos a los 150 millones de dólares ($500.000 a $600.000 millones de pesos), son fundamentales para evitar que las reglas de juego cambien con cada periodo presidencial.

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Simplificación tributaria y la "batalla cultural" por el recorte

Frente a los rumores sobre posibles ajustes en el Estatuto Tributario, Briceño sostuvo que el Gobierno debe respetar la premisa de no subir impuestos y enfocarse en simplificar el sistema, reduciendo la complejidad de los 18 impuestos de nivel nacional. Asimismo, planteó que la unificación de regímenes o el retiro de exenciones solo son viables si vienen acompañados de una bajada de tarifas.

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En cuanto al trámite legislativo en el Congreso, el representante afirmó que la discusión central no pasará por la falta de votos, sino por dar una "batalla cultural" sobre el tamaño del Estado:

"Hay que hacer una batalla cultural sobre el recorte del Estado, porque mucha gente le da miedo recortar el Estado. Mucha gente cree que un estado grande es un estado lleno de garantías o es un estado que te lleva a la prosperidad. Lo que ha venido demostrando los datos y lo que pasó en los últimos 4 años es que agrandar el estado no necesariamente te va a dar ese tipo de cosas", indicó.

Escuche la entrevista: