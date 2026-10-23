¿Tiene una idea para mejorar el país y le gustaría que fuera tenida en cuenta en las decisiones del Gobierno? Ahora los colombianos tienen una nueva oportunidad para hacerlo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) abrió un buzón digital para recibir propuestas que contribuyan a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, llamado Colombia, La Patria Milagro.

La iniciativa busca que la ciudadanía tenga voz en la construcción de la hoja de ruta que orientará las prioridades y acciones del país durante los próximos cuatro años. Por eso, después de los encuentros regionales, el DNP habilitó este espacio para que cualquier persona u organización pueda compartir sus ideas y plantear propuestas sobre el futuro de Colombia.

Los colombianos podrán proponer sus ideas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Crédito: DNP.

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La participación es sencilla, quienes estén interesados pueden ingresar a la herramienta digital, dejar su propuesta y responder cuatro preguntas claves. Según el Departamento Nacional de Planeación, el proceso toma menos de cinco minutos, por lo que no se necesita invertir mucho tiempo para hacer llegar una idea.

Además, la convocatoria no está dirigida únicamente a quienes viven en Colombia. Los colombianos que se encuentran en el exterior también podrán participar y presentar sus propuestas a través de esta misma herramienta.



El espacio está abierto a ciudadanos, organizaciones sociales, gremios, universidades y representantes de los gobiernos territoriales, con el propósito de recoger diferentes puntos de vista y conocer las necesidades e iniciativas que surgen desde distintos sectores de la sociedad.

Con esta convocatoria, el DNP busca ampliar la participación ciudadana en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La invitación es a que los colombianos aprovechen este canal para compartir sus ideas y contribuir a la definición de las prioridades que marcarán el rumbo del país durante los próximos años.