Políticos y empresarios de Antioquia entregarán propuestas para el Plan de Desarrollo Nacional

Este viernes en Medellín líderes políticos, empresariales y sociales de la región entregarán sus propuestas para la construcción del Plan de Desarrollo Nacional. El encuentro en la UPB contará con la presencia del vicepresidente José Manuel Restrepo y algunos ministros.

Medellín será sede este viernes de una jornada de diálogo entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y distintos sectores de la sociedad para identificar las necesidades de Antioquia y discutir las iniciativas que podrían incorporarse al próximo Plan Nacional de Desarrollo.

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El encuentro se realizará en la Universidad Pontificia Bolivariana y busca que las propuestas del departamento tengan incidencia en la planificación de las inversiones y las decisiones de la nueva administración nacional en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella.

La convocatoria pretende establecer un espacio de interlocución en el que las regiones expongan sus principales desafíos, proyectos estratégicos y oportunidades de crecimiento. Desde la región, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, indicó que plantearán la importancia de continuar sacando adelante proyectos clave en materia de movilidad e infraestructura.



“El metro de la 80, el metrocable San Antonio de Prado, el túnel del Toyo y no se nos puede quedar por fuera hablar fuertemente por el aeropuerto José María Córdoba, esa nueva pista, esa nueva terminal que esa región está pidiendo a gritos”, aseguró.

La jornada contará con la participación prevista del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, además de representantes del gabinete ministerial y del Departamento Nacional de Planeación. La instalación estará a cargo del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

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Durante la actividad, Planeación Nacional presentará una proyección indicativa de los recursos destinados a la región y expondrá las principales líneas de inversión que se sometan a discusión. Las propuestas recogidas serán evaluadas para establecer su alcance, sus condiciones de ejecución y su correspondencia con las prioridades nacionales.