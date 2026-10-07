Altus Baquero llegó al Gobierno de Abelardo De La Espriella; será asesor en MinInterior

Tras su paso por el Consejo Nacional Electoral, el exmagistrado Altus Baquero llegó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Baquero fue contratado por el Ministerio del Interior para prestar asesoría jurídica al despacho del ministro en temas relacionados con la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.

Altus Baquero, nuevo asesor del Ministerio del Interior. Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Altus Baquero.

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Según los documentos de la contratación, su trabajo será ayudar a analizar las decisiones que tome el Ministerio, revisar si tienen respaldo legal y advertir sobre los posibles riesgos jurídicos que puedan generar. También deberá elaborar conceptos jurídicos, revisar normas y decisiones de los jueces y participar en reuniones en las que se discutan asuntos estratégicos para el Ministerio.

El contrato tiene un valor total de 60 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de este año (unos 18 millones mensuales, aproximadamente) y corresponde a una prestación de servicios profesionales. La contratación se hizo de manera directa, una modalidad prevista para este tipo de servicios especializados.



Baquero llegó a la autoridad electoral en 2022, postulado por el Partido Liberal, y permaneció en esa corporación hasta agosto de 2026.