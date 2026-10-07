En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Altus Baquero llegó al Gobierno de Abelardo De La Espriella; será asesor en MinInterior

Altus Baquero llegó al Gobierno de Abelardo De La Espriella; será asesor en MinInterior

Baquero fue elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2022, respaldado por el Partido Liberal, y permaneció en esa corporación hasta agosto de 2026.

Altus Baquero, nuevo asesor del Ministerio del Interior.
Altus Baquero, nuevo asesor del Ministerio del Interior. Foto tomada de la cuenta de Instagram de Altus Baquero.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Tras su paso por el Consejo Nacional Electoral, el exmagistrado Altus Baquero llegó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Baquero fue contratado por el Ministerio del Interior para prestar asesoría jurídica al despacho del ministro en temas relacionados con la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.

Altus Baquero, nuevo asesor del Ministerio del Interior.
Altus Baquero, nuevo asesor del Ministerio del Interior. Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Altus Baquero.

Últimas noticias

SuperSalud
Nación

Supersalud suspenderá temporalmente sus servicios de PQRD: estas son las fechas

Reconstruirán viviendas en Antioquia.jpg
Nación

Fondo Milagro arranca: así será la reconstrucción de viviendas cafeteras tras el terremoto

Publicidad

Según los documentos de la contratación, su trabajo será ayudar a analizar las decisiones que tome el Ministerio, revisar si tienen respaldo legal y advertir sobre los posibles riesgos jurídicos que puedan generar. También deberá elaborar conceptos jurídicos, revisar normas y decisiones de los jueces y participar en reuniones en las que se discutan asuntos estratégicos para el Ministerio.

El contrato tiene un valor total de 60 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de este año (unos 18 millones mensuales, aproximadamente) y corresponde a una prestación de servicios profesionales. La contratación se hizo de manera directa, una modalidad prevista para este tipo de servicios especializados.

Baquero llegó a la autoridad electoral en 2022, postulado por el Partido Liberal, y permaneció en esa corporación hasta agosto de 2026.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Ministerio de Interior

Rodrigo Lara

Publicidad

Publicidad

Publicidad