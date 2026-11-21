Avianca habilitó 6.682 sillas adicionales para atender a los pasajeros afectados por los cierres temporales y las restricciones operativas que se presentaron durante el viernes 20 de noviembre en los aeropuertos de Bogotá y Medellín.

La compañía informó que puso en marcha un plan de contingencia que incluyó la activación de 28 vuelos adicionales y el aumento de capacidad en otros diez vuelos que ya estaban programados, con el propósito de facilitar la recuperación de su operación y reacomodar a los viajeros que tuvieron cambios en sus itinerarios.

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De acuerdo con Avianca, las condiciones meteorológicas registradas durante la mañana del viernes, ajenas al control de la aerolínea, ocasionaron restricciones en las dos terminales aéreas y redujeron significativamente su capacidad operativa.

Debido a la importancia de los aeropuertos de Bogotá y Medellín dentro de la red aérea nacional, las afectaciones se extendieron a vuelos, conexiones e itinerarios en diferentes ciudades del país y algunos servicios internacionales.



Como parte de las medidas para atender la contingencia, la aerolínea dispuso 6.682 sillas adicionales mediante 28 vuelos activados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. También realizó diez aumentos de capacidad en vuelos que ya estaban programados. De estos ajustes, seis correspondieron al cambio de aeronaves Airbus A320 a A321 y cuatro de Airbus A319 a A320.

Airbus A320 de Avianca. Foto: Avianca.

Los incrementos de capacidad se realizaron en las rutas Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali y Bogotá-Cartagena.

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La compañía explicó que la recuperación de la operación aérea no depende únicamente de la reapertura de los aeropuertos afectados, sino también de la reorganización de los itinerarios y del traslado de los pasajeros que no pudieron cumplir sus planes de viaje inicialmente previstos.

Otra de las medidas anunciadas por Avianca fue permitir cambios de vuelo sin cobro de penalidad para los pasajeros que resultaron afectados durante el 20 de noviembre. Esta alternativa está sujeta a la disponibilidad de sillas.

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Además, la aerolínea reforzó los equipos de atención en los aeropuertos, las tripulaciones de vuelo y el centro de contacto para acompañar a los viajeros durante el proceso de recuperación de la operación. Según la compañía, los pasajeros recibieron información sobre los ajustes en sus itinerarios y las alternativas disponibles para continuar sus desplazamientos.

Avianca también se refirió a las afectaciones que enfrentaron los viajeros que tenían como destino Barranquilla para asistir a la final de la Copa Sudamericana. La aerolínea reconoció la preocupación de los pasajeros que vieron alterados sus planes y aseguró que durante la contingencia concentró sus esfuerzos en facilitar que pudieran llegar a su destino.