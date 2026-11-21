Más de tres meses después del terremoto que golpeó al Chocó, la recuperación de las familias que perdieron sus viviendas continúa siendo uno de los principales desafíos del departamento. En entrevista con Casa Blu, dos de las organizaciones involucradas en uno de estos proyectos explicaron cómo lograron entregar 22 viviendas a más de 100 personas y cómo residuos cotidianos, como bolsas de alimentos y empaques plásticos, terminaron convertidos en parte de las paredes de estas casas.

Veintidós viviendas para familias afectadas por el terremoto

Paola Hernández, gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de Homecenter, explicó que después de la emergencia la compañía entregó más de 30.000 productos y comenzó a trabajar con autoridades, comunidades y organizaciones presentes en el territorio para identificar a familias que habían perdido o sufrido daños en sus viviendas.

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Fue así como, junto con la Fundación Botellas de Amor, identificaron 22 familias del Chocó que podían ser beneficiadas a través del programa de mejoramiento del hábitat de la compañía.

“Pudimos identificar muy rápidamente a esas más de 100 personas que se beneficiaron con la entrega de las 22 viviendas en el Chocó”, explicó.



Hernández aseguró que las familias reciben talleres y acompañamiento, y que durante los siguientes tres a seis meses se realizan visitas domiciliarias para revisar cómo se están adaptando a sus nuevos hogares.

Una de las historias que más la marcó fue la de una persona que, al recibir la vivienda, le contó que nunca había tenido un baño dentro de su casa: “Me decía: ‘El baño, yo no sabía qué era tener un baño en mi casa, no sé cómo se utiliza’. Entonces, por eso es tan importante ese acompañamiento, ese seguimiento”, relató.

Botellas plásticas recicladas Foto: IA.

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De una bolsa de papas a la pared de una casa

Por su parte, Kelly Rodríguez Jiménez, directora de Sostenibilidad y cofundadora de la Fundación Botellas de Amor, explicó cómo empaques que normalmente terminarían en la basura pueden transformarse en perfiles de plástico reciclado.

La idea consiste en tomar una botella plástica y llenarla con empaques plásticos flexibles, entre ellos bolsas de leche, envolturas de alimentos, bolsas de supermercado o empaques de comida para mascotas.

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“Luego los invitamos a que las lleven a puntos de acopio (...) donde luego nosotros las recogemos y las transformamos en perfiles de plástico reciclado. Con esos perfiles (...) hoy estamos construyendo viviendas, aulas escolares, parques infantiles”, explicó.

Para dimensionar cuánto material se necesita, Rodríguez reveló que cada vivienda construida utiliza aproximadamente cuatro toneladas de residuos plásticos flexibles: “Esto equivale aproximadamente a cuatro mil botellas llenas de amor, es decir, de todos los empaques plásticos”, señaló.

Los empaques no necesitan estar completamente lavados, pero sí se recomienda retirar la mayor cantidad posible de residuos orgánicos, especialmente en envolturas que hayan contenido lácteos o carnes frías, para evitar malos olores mientras se llena la botella.

Fundación Botellas de Amor Foto: IG @botellasdeamor_fundacion.

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¿Qué se puede meter en las Botellas de Amor?

Rodríguez explicó que pueden utilizarse bolsas de supermercado, empaques de alimentos, envolturas de productos para mascotas y algunos desechables, siempre que correspondan a materiales plásticos que puedan ser aprovechados posteriormente.

En cuanto a la razón para almacenarlos dentro de botellas explicó que los plásticos ocupan mucho volumen y tienen poco peso, por lo que compactarlos de esta manera facilita el almacenamiento y el transporte.

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“Cuando ustedes llenan la botella (...) nos están ayudando a transportar mucho más material, porque el plástico es más volumen que peso”, explicó.

La fundación cuenta con puntos de recolección en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, además de centros comerciales y colegios que funcionan como lugares de acopio.

En Bogotá, uno de los puntos mencionados está en Homecenter de la Calle 80 y también existe un punto de acopio cerca de la estación Ricaurte. En Medellín, Rodríguez mencionó centros comerciales como El Tesoro, Los Molinos, Unicentro, Mallorca, Santa Fe y San Diego.

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De esta manera, un residuo tan cotidiano como el empaque de unas papas, una bolsa de leche o una envoltura de alimentos puede regresar al ciclo productivo y terminar formando parte de una vivienda, en lugar de convertirse inmediatamente en basura.