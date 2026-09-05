Homecenter aportará $50.000 millones para la reconstrucción tras el terremoto

Tras una primera etapa concentrada en la entrega de ayudas de emergencia, diferentes empresas comenzaron a participar en la reconstrucción de viviendas y comunidades afectadas por el terremoto. Homecenter, que inicialmente entregó más de 6.700 kits de emergencia, ahora anunció nuevas acciones para la vivienda, infraestructura y capacitación.

En entrevista con Casa Blu, Paola Hernández, gerente de sostenibilidad de Homecenter, explicó que desde las primeras horas posteriores al terremoto la compañía puso a disposición kits de cocina, rescate y habitabilidad, además de herramientas y su capacidad logística para apoyar a los organismos que atendían la emergencia.

“Desde el primer momento entendimos que teníamos la capacidad y todos los elementos para apoyar este proceso y que no solamente íbamos a atender esa etapa de emergencia, sino también íbamos a acompañar esta etapa de la reconstrucción”, señaló.

¿Cómo se invertirán los $50.000 millones anunciados?

Una de las principales iniciativas es el aporte de $50.000 millones de la Organización Corona y sus compañías, entre ellas Homecenter, para apoyar la recuperación de las zonas afectadas.



Hernández aclaró que esto no significa entregar directamente un cheque por ese valor, sino identificar proyectos y necesidades para destinar materiales, conocimiento técnico, logística y personal especializado.

“Lo primero es hacer un diagnóstico y entender muy bien la magnitud del daño en viviendas, infraestructura educativa, de salud y demás aspectos que se pudieron ver afectados. Posteriormente vamos a definir esos proyectos y articularnos con todas las demás entidades que están en terreno”, explicó.

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Según la gerente, el apoyo se desarrollará en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de las necesidades identificadas durante la reconstrucción.

También se construirán 20 viviendas en Chocó

La compañía también decidió llevar su programa Mi Hábitat a las zonas afectadas por el terremoto. La iniciativa está enfocada en mejorar viviendas, construir soluciones habitacionales y recuperar espacios comunitarios.

“Este año vamos a llegar por primera vez a la reconstrucción de Chocó. Debemos construir 20 viviendas para las familias afectadas, articulando nuestra capacidad de llevar recursos, materiales y algo súper bonito, que es el voluntariado”, anunció Hernández.

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La compañía proyectó desarrollar una primera etapa con nueve viviendas y completar las 20 casas entre septiembre y octubre, según explicó durante la entrevista.

La iniciativa se suma a otros proyectos privados que se adelantan en el departamento, como la construcción de 27 viviendas anunciada por Camacol para familias damnificadas.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

Capacitación para reconstruir mejor

Además de entregar materiales y viviendas, Homecenter anunció que su tradicional feria de capacitación para trabajadores y especialistas de la construcción tendrá este año un enfoque especial en la recuperación de las zonas afectadas.

La llamada Gran Feria de la Reconstrucción llegará, además de Bogotá, a Pereira y Cali, con contenidos relacionados con sismorresistencia, buenas prácticas constructivas y correcta selección y utilización de materiales.

“Lo que veíamos después del terremoto es que muchas de estas viviendas que lamentablemente se destruyeron fue por no tener las normas de sismorresistencia, pero también por procesos de autoconstrucción donde, sin tener esa capacitación y herramientas más técnicas, hicieron su vivienda y no usaron bien los materiales”, aseguró Hernández.

El objetivo, explicó, es que el proceso no se limite a reponer las viviendas perdidas, sino que permita que las familias y trabajadores del sector tengan mayores conocimientos para construir estructuras más seguras frente a futuros eventos.