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Juanes, James Rodríguez y Mariana Pajón se unen a campaña para reconstruir el Chocó

La iniciativa ya reunió $10.000 millones y plantea una reconstrucción con materiales, asistencia técnica y mano de obra local.

Terremoto en Chocó.jpg
Afectaciones por terremoto en Chocó ocurrido el 10 de agosto del 2026
Foto: AFP
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

“Marea viva, por el Chocó de mañana”, es una iniciativa convocada por organizaciones sociales, empresas y artistas colombianos, que busca reunir recursos para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto y que hasta el momento ya ha recaudado 10 mil millones de pesos.

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El terremoto del pasado 10 de agosto que tuvo como epicentro a San José del Palmar ubicado en el Chocó, afectó a 29 de los 31 municipios del departamento, agravando las dificultades históricas que ya existían en materia de conectividad, vías, agua potable, energía, salud, educación y en déficit de vivienda.

Iniciativa “Marea viva, por el Chocó de mañana”.

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La campaña plantea apoyar la reedificación en mediano y largo plazo con la construcción de viviendas sostenibles, sismorresistentes y adaptadas a las condiciones geográficas y climáticas del territorio.

Entre los promotores están la Fundación Mi Sangre, la Fundación Bancolombia, Grupo Argos, Progesa Chocó y RedPro, además de artistas y deportistas como ChocQuibTown, James Rodriguez, Mariana Pajón, Rigoberto Urán y el director técnico de la selección Colombia Nestor Lorenzo, entre otros.

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Bajo la premisa, Chocó se construye con su gente, y para apoyar a la reactivación económica del territorio, la reconstrucción de las viviendas estará a cargo de personas del departamento, desde la compra de materiales, la evaluación técnica y maestros de obra formados, además se habilitará un registro territorial de aquellos que sean capacitados.

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La iniciativa también busca conservar elementos propios de la arquitectura chocoana, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas, donde las viviendas tradicionales de madera responden a las condiciones de la selva húmeda. El objetivo es combinar esos saberes locales con criterios técnicos que permitan construir hogares más seguros y resistentes.

Iniciativa “Marea viva, por el Chocó de mañana”

Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa podrán realizar sus aportes a través de los códigos QR que se pueden encontrar en las redes sociales de los promotores. Las transacciones internacionales también están habilitadas.

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