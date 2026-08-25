Juanes, James Rodríguez y Mariana Pajón se unen a campaña para reconstruir el Chocó

“Marea viva, por el Chocó de mañana”, es una iniciativa convocada por organizaciones sociales, empresas y artistas colombianos, que busca reunir recursos para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto y que hasta el momento ya ha recaudado 10 mil millones de pesos.

El terremoto del pasado 10 de agosto que tuvo como epicentro a San José del Palmar ubicado en el Chocó, afectó a 29 de los 31 municipios del departamento, agravando las dificultades históricas que ya existían en materia de conectividad, vías, agua potable, energía, salud, educación y en déficit de vivienda.

La campaña plantea apoyar la reedificación en mediano y largo plazo con la construcción de viviendas sostenibles, sismorresistentes y adaptadas a las condiciones geográficas y climáticas del territorio.

Entre los promotores están la Fundación Mi Sangre, la Fundación Bancolombia, Grupo Argos, Progesa Chocó y RedPro, además de artistas y deportistas como ChocQuibTown, James Rodriguez, Mariana Pajón, Rigoberto Urán y el director técnico de la selección Colombia Nestor Lorenzo, entre otros.



Dona hoy para apoyar mañana.



El lunes 10 de agosto de 2026 la tierra tembló en San José del Palmar, Chocó, y estremeció a Colombia entera. La solidaridad nacional e internacional nos ha conmovido y ha llegado con determinación y fuerza para atender la crisis. Todas las… pic.twitter.com/L45TFeacE3 — JUANES (@JUANES) August 25, 2026

Bajo la premisa, Chocó se construye con su gente, y para apoyar a la reactivación económica del territorio, la reconstrucción de las viviendas estará a cargo de personas del departamento, desde la compra de materiales, la evaluación técnica y maestros de obra formados, además se habilitará un registro territorial de aquellos que sean capacitados.

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La iniciativa también busca conservar elementos propios de la arquitectura chocoana, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas, donde las viviendas tradicionales de madera responden a las condiciones de la selva húmeda. El objetivo es combinar esos saberes locales con criterios técnicos que permitan construir hogares más seguros y resistentes.

Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa podrán realizar sus aportes a través de los códigos QR que se pueden encontrar en las redes sociales de los promotores. Las transacciones internacionales también están habilitadas.