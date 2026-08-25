Más de 100 iglesias y capillas presentan daños en el Valle del Cauca tras terremoto

Más de cien templos y capillas del Valle del Cauca presentan afectaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

En el área de jurisdicción de la Arquidiócesis de Cali, el reporte inicial da cuenta de 47 templos y capillas afectados, de los cuales 14 presentan daños de consideración, por lo que deberán ser sometidos a intervenciones de gran magnitud.

Los casos más críticos

Se destaca la Catedral Metropolitana de Cali, entre otras.



Por ahora, los templos que presentan condiciones de riesgo permanecen restringidos al acceso de los ciudadanos, debido a que las estructuras podrían representar un peligro tanto para quienes ingresen como para las personas que transitan por sus alrededores.

"Hay que hacer una restauración prácticamente total, la recuperación en la medida de las posibilidades de la Merced, la Iglesia de la Milagrosa en la Rutbel, el templete también, tenemos la Iglesia de Terrón Colorado, San Ignacio de Loyola, la Capilla de la Merced en la Alameda y otras iglesias que con menor afectación, pero estas requerirán una intervención muy grande, sobre todo, tampoco puedo olvidar San Francisco, tambien una pequeña afectación tuvo también el Templo de San Antonio en Cali.", dijo monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali.

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La situación también es compleja en otros municipios del departamento. La Cumbre y Dagua quedaron sin sus iglesias parroquiales, lo que representa una dificultad adicional para las comunidades que utilizan estos espacios para sus actividades religiosas y sociales.

"Totalmente no pueden acceso porque son de riesgo para quienes están allí, e incluso los ciudadanos que pasan alrededor de los templos. Entre las prioridades se encuentran la Catedral de San Pedro Apóstol y la Iglesia de La Merced, considerados dos de los principales templos emblemáticos y bienes de interés patrimonial nacional", expresó Monseñor.

Este es el balance preliminar, pero se espera que las evaluaciones técnicas permitan establecer con mayor precisión la magnitud de los daños y las obras que serán necesarias para garantizar la recuperación y seguridad de estos espacios religiosos y patrimoniales.