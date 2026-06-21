Tragedia en templo: techo colapsa en plena oración de fieles y deja siete muertos

Una jornada de oración terminó en tragedia luego de que el techo de un templo colapsara de manera repentina mientras decenas de fieles participaban en un servicio religioso.

El hecho, registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales, dejó escenas de pánico, gritos y confusión entre los asistentes, que intentaban ponerse a salvo en medio del desplome de la estructura.

El hecho ocurrió en la India, donde las autoridades confirmaron que al menos siete personas perdieron la vida y alrededor de 25 más resultaron heridas, según el balance preliminar entregado por los organismos de emergencia. Algunas fuentes médicas han señalado que la cifra de lesionados podría cambiar a medida que avanzan las atenciones en diferentes centros hospitalarios de la zona.

Las imágenes muestran el instante exacto en el que la cubierta del templo cede sin advertencia. En segundos, vigas y fragmentos del techo caen sobre la sala de oración, impactando directamente a quienes se encontraban en el lugar. El colapso provocó una reacción inmediata de los presentes, que intentaron huir o auxiliar a los atrapados.



De acuerdo con testigos, la situación se convirtió en un escenario de caos total. Mientras algunos lograban salir por sus propios medios, otros quedaban atrapados bajo los escombros, lo que obligó a vecinos y feligreses a sumarse a las labores de rescate inicial. Con herramientas improvisadas e incluso con las manos, intentaron retirar los restos de la estructura para liberar a las víctimas.

Minutos después llegaron equipos de bomberos y ambulancias, que asumieron el control de la emergencia y reforzaron las labores de atención y traslado de los heridos. La rapidez del despliegue fue clave para atender a las personas que presentaban lesiones de mayor gravedad.

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Las autoridades locales ya abrieron una investigación para establecer las causas del colapso. Entre las hipótesis iniciales se analizan posibles fallas estructurales o deficiencias en el mantenimiento del edificio, aunque no se descartan otros factores que pudieron influir en el desplome.

Voceros oficiales lamentaron lo ocurrido y anunciaron acompañamiento a las familias de las víctimas. Por ahora, no se han revelado las identidades de los fallecidos, mientras avanza el proceso de identificación formal.

El hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad de los templos y edificios religiosos, especialmente aquellos de construcción antigua, donde organizaciones civiles han insistido en la necesidad de inspecciones periódicas y planes de emergencia para prevenir nuevas tragedias.