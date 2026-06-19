Video: en balacera terminó robo de cajas de láminas del álbum del Mundial

Lo que era un plan familia de un padre al lado de su esposa e hijo en medio de la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA, por poco termina en tragedia de Santiago de Chile en la noche de este miércoles, cuando fueron abordados por extranjeros que iban a armados para robarlos.

La víctima fue abordada por un hombre que le disparó en dos oportunidades. Sin embargo, no resultó herido. Todo cuando habían pactado la compra de unas cajas para el álbum del Mundial en la comuna de Estación Central. En ese lugar, la víctima fue abordada por los delincuentes.

Venta de láminas del álbum del Mundial // Foto: Alianza Informativa Latinoamericana

El afectado se encontraba acompañado por su pareja y un niño al momento del hecho. En un video que se hizo viral en redes, compartido también por el medio Canal 13 de Chile, se vio el momento exacto en que los dos hombres, que, según autoridades serían extranjeros, sacaron un arma para escapar del sitio con las cajas.

Al intentar no quedarse si nada, fue cuando esta persona activó el arma de fuego, pero alcanzó a quitarles tres cajas, sin embargo, el robo siempre grande y escaparon del sitio. Por ahora, el caso se encuentra en manos de las autoridades que investigan todo lo sucedido y esperan pronto dar con los responsables de este hecho.



Asimismo, hicieron un llamado a desconfiar de cualquier persona en internet y hacerlo en sitio seguros, así evitar que delincuentes se aprovechen de este tipo de situaciones o de la emoción que se vive en este momento en todo el mundo por este torneo.