En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella
Cali
Presos trasladados
Riesgo de apagón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / ¡Tremendo susto! Mujer paseaba con su perro y se encontró de frente con un oso grizzly en Canadá

¡Tremendo susto! Mujer paseaba con su perro y se encontró de frente con un oso grizzly en Canadá

Una mujer se encontró con un oso grizzly en Alberta, Canadá, mientras paseaba con su perro. El animal los rodeó durante varios minutos.

Oso grizzly acorrala a mujer y su perro en Canadá.
Oso grizzly acorrala a mujer y su perro en Canadá. Captura de pantalla de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Una mujer que paseaba con su perro en una zona de Alberta, Canadá, vivió un tenso encuentro con un oso grizzly que se acercó peligrosamente a ambos y llegó a situarse a apenas a centímetros de distancia.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el hecho ocurrió en inmediaciones de Mount Engadine Lodge, un parque nacional de esa provincia canadiense. La mujer utilizó su teléfono para grabar el momento en que el gigantesco animal comenzó a seguirla a ella y su mascota.

Últimas noticias

Ataque de hipopótamo a turistas en una lancha en Botsuana.
Sociedad

Video: Hipopótamo ataca a turistas en una lancha en Botsuana

Isla Marion
Sociedad

Llevaron 5 gatos a una isla para acabar con los ratones y esto fue lo que encontraron tras 77 años

De acuerdo con el relato, el oso mostró especial interés por el perro, mientras la mujer intentaba mantenerlo alejado mediante ruidos muy fuertes. La situación se volvió más intimidante cuando el grizzly se levantó sobre sus patas traseras, dejando ver su gran tamaño.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el encuentro con el oso?

El Departamento de Silvicultura y Parques de la provincia de Alberta emitió un aviso después del incidente. Según las autoridades, el animal presentó un comportamiento persistente y centrado en el perro durante el encuentro con la excursionista.

La advertencia se produjo ante la situación registrada en la zona de acampada y el comportamiento que mostró el oso durante el acercamiento a la mujer y su mascota.

Publicidad

Oso grizzly acorrala a mujer y su perro en un parque en Canadá

Las autoridades recomendaron a los excursionistas llevar spray contra osos como medida de protección. También señalaron que, ante un encuentro con uno de estos animales, las personas deben alejarse sin correr y evitar movimientos bruscos.

Por suerte el encuentro no pasó a mayores y terminó con un tremendo susto y una anécdota de nunca olvidar para esta mujer, que a pesar del susto logró maniobrar y documentó cómo el oso fue reduciendo progresivamente la distancia mientras permanecía cerca de ella y del perro.

Le puede interesar:

Isla Marion
Sociedad

Llevaron 5 gatos a una isla para acabar con los ratones y esto fue lo que encontraron tras 77 años

Ataque de hipopótamo a turistas en una lancha en Botsuana.
Sociedad

Video: Hipopótamo ataca a turistas en una lancha en Botsuana

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad