¡Tremendo susto! Mujer paseaba con su perro y se encontró de frente con un oso grizzly en Canadá

Una mujer que paseaba con su perro en una zona de Alberta, Canadá, vivió un tenso encuentro con un oso grizzly que se acercó peligrosamente a ambos y llegó a situarse a apenas a centímetros de distancia.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el hecho ocurrió en inmediaciones de Mount Engadine Lodge, un parque nacional de esa provincia canadiense. La mujer utilizó su teléfono para grabar el momento en que el gigantesco animal comenzó a seguirla a ella y su mascota.

De acuerdo con el relato, el oso mostró especial interés por el perro, mientras la mujer intentaba mantenerlo alejado mediante ruidos muy fuertes. La situación se volvió más intimidante cuando el grizzly se levantó sobre sus patas traseras, dejando ver su gran tamaño.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el encuentro con el oso?

El Departamento de Silvicultura y Parques de la provincia de Alberta emitió un aviso después del incidente. Según las autoridades, el animal presentó un comportamiento persistente y centrado en el perro durante el encuentro con la excursionista.

La advertencia se produjo ante la situación registrada en la zona de acampada y el comportamiento que mostró el oso durante el acercamiento a la mujer y su mascota.

Publicidad

Oso grizzly acorrala a mujer y su perro en un parque en Canadá

Las autoridades recomendaron a los excursionistas llevar spray contra osos como medida de protección. También señalaron que, ante un encuentro con uno de estos animales, las personas deben alejarse sin correr y evitar movimientos bruscos.

A woman hiking in Canada nearly became a grizzly’s next meal and the video circulating right now is genuinely one of the most intense wildlife encounters you will ever watch - her dog is with her, a massive grizzly is right there, and somehow she kept her head together long… pic.twitter.com/VutSzXLeXM — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) June 26, 2026

Por suerte el encuentro no pasó a mayores y terminó con un tremendo susto y una anécdota de nunca olvidar para esta mujer, que a pesar del susto logró maniobrar y documentó cómo el oso fue reduciendo progresivamente la distancia mientras permanecía cerca de ella y del perro.