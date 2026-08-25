Terremoto afecta 265 instituciones de salud en Cali y obliga a reforzar la atención hospitalaria

El sistema de salud de Cali puso en marcha un plan de contingencia, luego de que el terremoto del pasado 10 de agosto provocara daños en 265 instituciones médicas de la ciudad.

Ante la reducción temporal de la capacidad hospitalaria, la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Salud activaron medidas para mantener la atención a los pacientes y habilitar espacios alternativos mientras se evalúa la recuperación de las edificaciones.

Casos críticos

Uno de los casos más críticos se presenta en el Hospital Universitario del Valle (HUV), principal referente de la red pública.



El centro asistencial tuvo que restringir el uso de cerca del 40 % de sus instalaciones debido a afectaciones estructurales, entre ellas, el colapso parcial de una zona ubicada en la parte posterior del hospital. La recuperación de este sector requerirá una intervención especializada y de gran magnitud.

La situación también impactó a las instituciones privadas. Algunos establecimientos tuvieron que suspender completamente sus actividades, mientras que otros operan de manera parcial. En conjunto, más de 300 consultorios permanecen temporalmente fuera de servicio en diferentes puntos de la ciudad.

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Frente a este panorama, la administración distrital busca redistribuir la atención y aprovechar áreas disponibles para evitar una interrupción en los servicios médicos.

"En el marco de la alerta hospitalaria estamos implementando medidas junto al alcalde Alejandro Eder para que las instituciones compensen la pérdida de capacidad instalada. Existe la capacidad para seguir atendiendo a los pacientes de manera regular a través de la apertura de servicios y áreas de expansión transitoria, mientras se toman las determinaciones estructurales definitivas”, Germán Escobar Morales, secretario Distrital de Salud de Cali.

Según el funcionario, la ciudad cuenta con alternativas para mantener la atención mediante la habilitación de nuevos servicios y la utilización de áreas de expansión transitoria, mientras se definen las intervenciones necesarias para recuperar de manera permanente la infraestructura afectada.

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En materia económica, uno de los principales respaldos para la recuperación serán las pólizas de seguro.

De acuerdo con la administración, más del 90 % de los inmuebles afectados pertenecientes al sector privado cuenta con cobertura vigente, por lo que las instituciones ya adelantan los respectivos procesos de reclamación.

La red pública distrital también inició los trámites con las aseguradoras. Son 64 centros de salud públicos los que presentan algún nivel de afectación y, según las primeras estimaciones, las obras necesarias para su recuperación tendrían un costo cercano a los 20.000 millones de pesos.

Al contar con cobertura, la Alcaldía espera que el impacto financiero directo sea reducido y se limite principalmente al pago de los deducibles establecidos en las pólizas.

