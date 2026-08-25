Sector empresarial responde al llamado para acelerar la reconstrucción del Valle del Cauca

El sector empresarial del país comenzó a sumar esfuerzos con la Gobernación del Valle del Cauca para impulsar la recuperación de las zonas afectadas por el sismo.

La iniciativa busca adaptar un mecanismo inspirado en Obras por Impuestos, con el propósito de canalizar recursos privados hacia proyectos prioritarios de reconstrucción.

La propuesta surgió tras un encuentro de la gobernadora Dilian Francisca Toro con gremios y representantes del sector productivo, quienes manifestaron su disposición para participar en la recuperación de viviendas, hospitales e instituciones educativas afectadas.

“Queremos consolidar una propuesta unificada con respecto a cuál va a ser el mecanismo de obras por impuestos aplicado para la reconstrucción”, señaló la mandataria, quien destacó la disposición del empresariado para acompañar al departamento en este proceso.

La apuesta contempla concentrar los esfuerzos en los puntos donde las afectaciones son más graves, evitando que los recursos se distribuyan de manera dispersa.



“Para este caso, el gobierno del Valle del Cauca está determinando en dónde empezar, dónde es más crítico y cual es la situación más problemática, para que los esfuerzos no se dispersen y no tengamos muchos haciendo cosas por diferentes partes que al final no permitan acelerar el proceso de reconstrucción”, indicó Adrián Zamora Gerente Corpovalle.

Uno de los planteamientos está relacionado con la posibilidad de establecer un esquema de prepago del impuesto de renta. Julián Otálvaro, líder de Obras por Impuestos de Grupo Argos, explicó que la propuesta contempla la emisión de títulos que posteriormente podrían ser utilizados por las compañías para cruzarlos con sus obligaciones tributarias.

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El sector salud aparece entre las prioridades.

Carlos Jurado, gerente corporativo de Colombina, señaló que las afectaciones en municipios del norte del departamento requieren especial atención.

Entre las localidades mencionadas están Roldanillo, Trujillo y El Dovio, donde algunas estructuras resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

