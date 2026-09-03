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Tecnoglass envía 500 ventanas a Buenaventura para reconstrucción de zonas afectadas por el sismo

Otras 1.500 ventanas también serán enviadas muy pronto al Chocó, informó el CEO de la compañía.

Tecnoglass con medidas.jpg
Tecnoglass.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El sector empresarial sigue apostándole a la recuperación de las poblaciones destruidas por el terremoto del pasado 10 de agosto, con la donación de materiales clave para la reconstrucción de las viviendas y demás inmuebles destruidos.

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Es así como en las últimas horas, la empresa barranquillera Tecnoglass envió a Buenaventura las primeras 500 ventanas elaboradas por la compañía y próximamente enviará otras 1.500 para el departamento del Chocó.

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El anuncio lo hizo el CEO de Tecnoglass, Christian Daes, quien sostuvo que la donación de ventanas también beneficiará más adelante a Cali, Pereira y Armenia. “Y no con producto chimbo, sino con una chimba de producto barranquillero”, sostuvo Daes.

En redes, el empresario también publicó un video en el que los trabajadores entregaron detalles sobre el envío de ventanas y se mostraron contentos por poder contribuir con su labor a la recuperación del país tras la emergencia.

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Esta semana, desde Barranquilla también fue enviado hacia Pereira un nuevo lote de ayudas humanitarias, compuestas por 22 toneladas de cemento y 9.000 bloques que serán fundamentales para la reconstrucción que iniciaron en este territorio.

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Los materiales fueron enviados y puestos a disposición de las autoridades de esa ciudad, quienes estarán a cargo de su entrega a las personas y familias afectadas por la emergencia.

Del mismo modo, esta entrega se une a las 340 toneladas de auxilios que ya habían sido recolectados en las pasadas semanas, y que tomaron rumbo hacia el Valle del Cauca.

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